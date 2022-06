El Jutjat d'Instrucció número 5 de Màlaga ha confirmat aquest dimecres que la dona que havia presentat una denúncia per haver estat víctima d'una presumpta violació múltiple frustrada per part de tres homes a la platja de la Malagueta va retirar aquest dimarts la denúncia. Segons fonts judicials, la jove es va presentar voluntàriament en aquest jutjat, que es trobava en funcions de guàrdia de detinguts, on va sol·licitar la retirada de la denúncia. «En els pròxims dies el Jutjat instructor prendrà una decisió sobre la marxa del procés judicial obert», han afegit.