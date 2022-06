Agents de la Guàrdia Civil que van practicar el passat 25 de maig l'entrada i registre de l'habitatge del matrimoni format per Luis Lorenzo i Arantxa Palomino van localitzar un total de 127.025 euros en bitllets ocults en el canapè del llit del dormitori principal. Així consta en el sumari, al qual va tenir accés Europa Press, que recull l'acta d'entrada i registre en l'habitatge situat al carrer Luis García Berlanga de Rivas, una diligència instada per ordre judicial. La jutgessa Elena Sanz Collado, al capdavant del jutjat Primera Instància d'Instrucció número 9 d'Arganda del Rey, investiga a l'actor i a la seva dona pel presumpte homicidi de l'anciana presumptament enverinada amb cadmi i manganès.

Segons es desprèn de l'autòpsia, hauria mort per una «intoxicació aigualida per metalls pesants». La quantitat de cadmi -- present en pintura d'oli--, seria 200 vegades superior al límit normal, mentre que la concentració de manganès -present en piles i bateries- que es va trobar en el cos és vint vegades superior a l'habitual. L'acta d'entrada i registre, escrita a mà i incorporada al sumari, detalla que es van localitzar 116.300 euros en bitllets de 50 euros; 2.340 en bitllets de 20 euros; 7.800 en bitllets de 100; 400 en bitllets de 200; 170 en bitllets de 10; i 15 euros. Entre els efectes intervinguts pels agents, figura documentació mèdica de la morta i efectes com a piles, pots de pintura, pots amb medicaments sense etiquetar i pots amb líquids transparents, entre altres.

En el sumari es recopilen els testimonis dels amics, familiars i veïns de María Isabel. Una de les seves amigues va comentar a la Guàrdia Civil que la dona solia evitar parlar de la seva herència, ja que era un tema que «veia lluny». «Volia repartir-la amb els germans, tots a parts iguals», va apuntar la testimoni. A més, va explicar que el 10 de juny de 2021, el dia que se la van emportar de Grado, el poble on vivia a Madrid, el van fer amb l'excusa que havia de cuidar als fills de la parella. «Em deia que li treien els diners i que els havia de pagar tot», va manifestar llavors, agregant que la víctima solia dir que no li agradava anar a Madrid perquè Luis Lorenzo era «dolent». En el sumari es detallen els moviments bancaris del compte de l'anciana, de 85 anys, a favor del seu familiar. Les transferències es van produir entre el 30 de març al 29 de juny de 2021. El dia de la seva mort, el 28 de juny de 2021, i el següent, hi ha diferents transferències que ascendeixen als 11.700 euros.

Va ser el 21 de maig de 2021, quan Arantxa va obtenir un poder notarial per poder accedir als comptes. En una ocasió anterior, va acudir al notari, però el mal estat de la dona va obligar al fet que aquell mateix dia fos ingressada a l'hospital, un episodi que va relatar la seva cuidadora i el testimoni de la qual recullen les diligències. A més, l'actor i la seva dona van gastar de manera sospitosa, segons la Guàrdia Civil, gairebé 23.000 euros del compte de la tia d'ella en els mesos que va viure amb ells previs a la defunció, dels quals 8.800 euros es van transferir del compte de l'anciana a la dels ara investigats per la seva mort el mateix dia del defalliment, i 1.800 l'endemà.

EN BON ESTAT

Els familiars de la dona i els seus amics van certificar en els seus testimonis que abans d'anar-se'n a Madrid no patia cap malaltia mental i que gaudia de bona salut física i psicològica, excepte una sordesa i que patia unes cataractes. En la causa consta el testimoni del director de l'empresa que nodria de cuidadores al matrimoni arran de ser diagnosticada de demència i que destapen que l'anciana viuria, segons el sumari, una situació d'«abandonament». En el sumari consta una transcripció d'un àudio d'una cuidadora el 6 de juny de 2021 en el qual es queixa de la desatenció de la neboda en tenir polls la dona, indicant que està ingressada després d'anar al notari, on a l'Arantxa li deneguen donar papers de transferència de poders pel seu mal estat.

En un altre punt es recull el testimoni d'un altre cuidador que comentava que la dona no tenia elements per rentar-se ni bolquers ni esponges perquè la pogués rentar. Un altre dels episodis que recull el sumari és que en una ocasió el matrimoni hauria deixat a la dona en un Vips durant hores per anar-se'n a un parc d'atraccions.