Els Mossos d’Esquadra han localitzat l’àvia de 93 anys que es trobava en parador desconegut després de ser segrestada pel seu propi fill ahir dijous al migdia. Es tracta d’una dona que presenta un alt grau de dependència i requereix medicació diària. El fill, que té 61 anys i no es troba en plenes facultats, no disposava dels fàrmacs i això havia convertit la desaparició de l’àvia en un assumpte urgent per a la família. La policia autonòmica havia activat un dispositiu de recerca.

Aquesta tarda el fill ha acudit a un CAP de Barcelona perquè la seva mare requeria la medicació i el centre sanitari, al reconèixer-los a tots dos, ha avisat la policia catalana, que ha acudit al lloc i ha acabat arrestant l’home per un delicte de detenció il·legal. La dona, després de ser atesa, ha sigut traslladada a la residència en què viu. Els Mossos busquen una àvia segrestada pel seu fill a Barcelona L’àvia va ser segrestada ahir dijous al migdia, quan va acudir amb la seva cadira de rodes i assistida per una cuidadora a la Ciutat de la Justícia perquè un professional valorés quines necessitats té a causa de les malalties que pateix. A la sortida de la seu judicial, el seu fill, de 61 anys, s’hi va presentar per sorpresa i va fer pujar la seva mare en un taxi per força després de forcejar amb la cuidadora, que no va poder evitar que se l’emportés i va avisar els Mossos d’Esquadra.