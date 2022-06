Tres vigilants de seguretat privada de l'estació de Sants van resultar ferits dissabte passat al matí per un viatger que es negava a pagar el bitllet. Els fets van succeir cap a les 10.30 hores, quan una treballadora de la companyia Grup Sud-Est el va descobrir saltant el sistema de control per agafar un tren que creuava per l'andana de les vies 13-14, tal com publica El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.