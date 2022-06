Amb l’arribada de l’estiu s’intensifiquen els missatges de prevenció a la ciutadania atès l’augment de robatoris en vivendes durant les vacances. Per això, tant els Mossos com la Policia Nacional han advertit a través de Twitter dels últims mètodes que utilitzen els lladres per marcar pisos i saber si una persona és a la vivenda o no.

Els lladres, diuen els Mossos amb un vídeo explicatiu, posen marcadors de paper, plàstic o goma d’enganxar a les portes dels pisos per saber quins estan buits. Si no t’hi fixes, poden passar desapercebuts. En una segona visita miren si els marcadors encara estan posats, i així saben si hi pot haver algú a l’interior i si hi poden entrar a robar o no.

La Policia demana que es verifiqui que no hi ha marques com les que comenten entre el marc i la porta, o que no ha caigut cap marcador a terra quan s’ha obert la porta del domicili.

Aquestes són les recomanacions dels Mossos

Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i comproveu que cap desconegut aprofita per entrar-hi.

Demaneu sempre la identificació al personal de les empreses de serveis i comproveu el servei trucant a la companyia.

Desconfieu del número de telèfon que us faciliti el possible instal·lador.

