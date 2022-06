El cos sense vida d'un nadó ha estat trobat el matí d'aquest dimarts en la planta de tractament de residus de Los Barrios (Cadis), per la qual cosa s'ha obert una investigació per part de la Guàrdia Civil per intentar esclarir els fets. El cadàver va aparèixer a primera hora del matí, quan va ser descobert per una treballadora de la planta, que va posar els fets en coneixement de la Guàrdia Civil. Fins al moment han transcendit poques dades dels fets, encara que segons han indicat a Europa Press fonts pròximes al cas, es tracta d'un nadó acabat de néixer.