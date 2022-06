Una menor de 13 anys d'edat va patir una brutal agressió a plena llum del dia en una platja de Santa Cruz de Tenerife. La pallissa va tenir lloc dissabte passat, quan la jove es disposava a abandonar la platja en companyia de dues amigues i van ser interceptades per un grup de noies i nois que es trobava pels voltants. Primer va ser increpada i quan ella va intentar abandonar la platja per no posar-se en problemes, els agressors es van acostar a ella i li van treure part de les seves pertinences perquè no pogués marxar.

Mentrestant, una de les persones que integrava el grup d'agressors va gravar amb el seu telèfon mòbil la baralla en la qual s'observa que, almenys, set adolescents agredeixen la jove fins a tirar-la a terra a cops de puny i empentes. Tot i que la platja estava plena de persones, ningú va intervenir per posar fi a l'agressió, ni els que formaven part del grup d'agressors, ni la resta de banyistes que estaven en els voltants. En les imatges difoses a les xarxes socials, i que la mateixa família de la víctima ha volgut publicar, s'observa com un grup de noies format per almenys set joves, agafren pel cabell a la menor de 13 anys fins que a base de cops i empentes aconsegueixen tirar-la a terra i és aquí, damunt la sorra, on es deslliga la veritable fúria de les agressores que comencen a donar-li puntades pertot arreu del cos, fins i tot, al cap. L'agressió enregistrada dura gairebé un minut, just quan un home veu el que està succeint, s'acosta amb un pal i intervé per intentar separar a les agressores de la víctima. La baralla ha estat denunciada a la Policia, segons relata una tia de la víctima qui també ha aconseguit identificar a, almenys, quatre de les joves agressores, també menors d'edat tot i que majors que la víctima (entre els 15 i els 17 anys). Segons assenyala la família de la víctima, també li van robar el telèfon mòbil al final de la baralla. La menor, que va haver de ser atesa a l'hospital, pateix diverses contusions a les costelles, la cara i el cap així com pèrdua de cabell del cap. El que més el preocupa la família ara és l'estat anímic en el qual es troba la menor , ja que assegura que té "molta ansietat i por de sortir al carrer" perquè alguna de les agressores va al mateix institut que ella.