Els Mossos d'Esquadra han confirmat una detenció en el cas de la persona alliberada per la policia catalana en un hotel de la Gran Via de Barcelona. Cap a dos quarts de nou de la nit d'aquest dijous el cos policial ha rebut un avís a través del 112 que informava que hi podria haver aquesta persona retinguda en una habitació de l'hotel. Un cop hi han anat han trobat la persona emmordassada i lligada de mans i l'han alliberat. S'ha establert un dispositiu per assegurar la zona i es fa recerca d'altres possibles implicats. En un primer moment s'ha ordenat el desallotjament de l'hotel per buscar altres còmplices habitació per habitació. Aquesta recerca no ha donat fruits i ja s'ha permès el retorn a les habitacions als usuaris.

La policia catalana també ha explicat que la detenció de l'individu, que té 32 anys i anava armat, l'han fet dues patrulles de Proximitat i dues de Seguretat Ciutadana de la comissaria de l'Eixample, les primeres que han arribat al lloc dels fets, que són també les que han alliberat la persona lligada i emmordassada. El desplegament policial inclou efectius de Seguretat Ciutadana, Brimo i ARRO. La Unitat de Segrestos de la DIC s'ha fet càrrec de la investigació i es manté obert un dispositiu de recerca d'altres possibles implicats en els fets.