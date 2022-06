Figueres tindrà en els propers dies nou agents cívics, també anomenats "serenos", que patrullaran cada nit per la ciutat per lluitar contra els actes incívics i la sensació d'inseguretat. Els agents, que s'estan formant, s'han contractat a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i aniran uniformats tot i que no podran intervenir en cas de conflicte. Les seves funcions seran de mediació i, si cal, avisaran a la Guàrdia Urbana. La ciutat es convertirà així en la segona, després de Sant Coloma de Gramenet, en tenir aquesta figura de vigilància. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, assegura que seran el seus "ulls" al carrer.

Agents cívics nocturns per lluitar contra la sensació d'inseguretat i els actes incívics. Figueres incorporarà nou "serenos" a través d'un pla del SOC que patrullaran els vespres i a la nit per tota la ciutat. Aniran uniformats i faran funcions d'intermediació amb la Guàrdia Urbana. Des de detectar d'incidències a la via pública fins a fer acompanyaments a casa.

Aniran en grups de dues persones i uniformats. "Faran d'intermediaris, portaran una ràdio i avisaran a la Guàrdia Urbana quan calgui però nosaltres esperen que la seva presència ja faci que la gent es comporti millor", remarca Casellas. En aquest sentit, diu que els agents seran els seus "ulls al carrer" i que facilitaran, en part, la tasca a la policia.

A tall d'exemple, Casella detalla que si, per exemple, detecten sorolls podrien avisar i així la policia administrativa fer els tràmits necessaris sense necessitat de fer una "intervenció immediata".

Els nou agents de civisme s'estan formant i Casellas preveu que ja puguin estar patrullant per la ciutat a partir de la setmana que ve. Es tracta, diu, d'una mesura més per intentar lluitar contra les conductes incíviques a la ciutat i la sensació d'inseguretat.

I és que a la ciutat les infraccions penals han pujat un 39% durant el primer trimestre de l'any. En les primeres posicions, hi ha els delictes greus i menys greus de lesions, que han augmentat un 200% passant de 4 a 12; les agressions sexuals amb penetració, que han passat d'una a tres; i els delictes contra la llibertat sexual (125% més). D'altra banda, els robatoris amb força en domicilis i establiments han passat de 33 al 2021 a 62 aquest 2022.

Front comú a la comarca

Durant el darrer ple, l'alcaldessa, Agnès Lladó, va admetre que a la ciutat i a la comarca hi ha una casuística molt concreta per la proximitat amb la frontera i va demanar front comú als 68 municipis per tal que se sumin a la petició per aconseguir una regió policial pròpia. De fet, l'equip de govern espera que en breu es reforci la comissaria dels Mossos de Figueres amb sis agents més i que la plantilla de la Guàrdia Urbana arribi fins als 78 agents l'any que ve, set més que ara.