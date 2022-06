La víctima, aparentment, és un turista de mitjana edat que es resisteix com pot. Davant la passivitat de la resta de ciutadans i davant la perplexitat que suposa ser atacat a plena llum del dia d'un diumenge al centre de Barcelona i mentre passejava per un carrer transitat per cotxes i vianants. Però finalment cedeix, i el carterista que l'agredeix aconsegueix el seu propòsit i es dóna a la fugida.

És un nou cas de "rellotger" –lladres violents especialitzats en el robatori de rellotges habitualment de gamma alta– que s'ha registrat aquest diumenge a les dues del migdia a la Via Laietana, amb la plaça Ramon Berenguer el Gran i la Catedral de Barcelona al darrere. Al vídeo enregistrat per un ciutadà s'aprecia com l'atacant es llança sobre el turista, que tots dos cauen envaint la calçada dels cotxes –la qual cosa podria haver acabat en una cosa molt més greu per a la integritat de tots dos–, que ningú ajuda a la víctima i que, després de ser amenaçat amb un puny alçat per un delinqüent corpulent, l'home es rendeix. El "rellotger" fa una última estrebada i, llavors sí, el passador de la corretja cedeix i s'apropia del rellotge.

Els Mossos d'Esquadra confirmen que investiguen l'incident i que la peça està valorada en uns 200 euros, molt lluny dels robatoris violents més sonats de les darreres setmanes. Tot i que els agents que han atès els turistes han intentat buscar el sospitós, no ha resultat possible trobar-lo. Imatges com la d'aquest vídeo potser permeten identificar-lo. El turista ha patit únicament rascades i ferides superficials.

La policia catalana ha creat una unitat especialitzada en aquest tipus de delictes en auge a la ciutat malgrat els esforços de Mossos i Guàrdia Urbana.