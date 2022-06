Esther López, la jove que va ser trobada morta el 5 de febrer als afores de Traspinedo (Valladolid), tenia fibres de roba sota les seves ungles. Aquestes mostres van ser lliurades el passat 20 de maig al Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil (SECRIM) perquè les analitzi i les compari amb la roba que portava el principal sospitós, el seu amic Óscar, i amb altres fibres descobertes en el seu xalet.

Van ser els forenses de l'Institut Nacional de Toxicologia els que van trobar les fibres sota les ungles de les dues mans d'Esther López. El departament de Química del SECRIM les compararà ara amb altres fibres descobertes en el registre que va realitzar la Guàrdia Civil a la casa d'Óscar, l'última persona coneguda que va veure Esther la nit de la seva mort, el 13 de gener. Es tracta de diverses fibres rescatades pels investigadors en una moqueta, a la cantonada d'una còmoda i en el terra de l'habitatge.

Jaqueta i pantalons

Les fibres sota les ungles d'Esther també seran comparades en el laboratori amb la roba que vestia el principal sospitós, Óscar, la nit de la mort de la jove. Es tracta d'una jaqueta grisa i uns pantalons beix tipus xinès de la marca Zara.

A més, els investigadors de Criminalística acararan també en el laboratori les fibres recollides en el xalet d'Óscar amb la roba que Esther López portava el dia de la seva mort. Segons el testimoniatge de l'investigat, ella no va ser a la seva casa aquella nit ni durant l'últim any. Les fibres trobades sota les ungles d'Esther López també seran acarades amb la mateixa roba que vestia ella la nit de la seva desaparició, per evitar qualsevol confusió.

L'última nit

Esther va ser trobada morta el 5 de febrer als afores del poble. Ningú l'havia vist des del 13 de gener, quan va sortir de festa amb dos amics, Óscar i Carolo. Van ser en el cotxe del primer, que va assegurar que, cap a les tres de la matinada, la jove va voler seguir de festa i ell va preferir anar a dormir.

La Guàrdia Civil creu que Esther va patir un atropellament i posteriorment va morir. Les restes de sang que tenia a les seves mans i en la seva brusa ho avalen. També, que el seu cos va ser traslladat al lloc on va ser trobat, una cuneta en la qual el cadàver va aparèixer amb el cap tapat amb el seu abric i la seva motxilla al costat. Molt a prop estava també el seu telèfon mòbil, al qual algú havia esborrat totes les empremtes.

Els investigadors van trobar restes d'ADN d'Esther en el maleter del cotxe d'Óscar, barrejades amb altres dues empremtes genètiques, una d'elles la del principal sospitós del cas i una altra d'una dona desconeguda. També, el que podrien ser restes de sang en diversos punts de la casa d'Óscar, però que encara estan pendents d'analitzar en el laboratori.