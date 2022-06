Un menor de 16 anys va burlar tots els dispositius de seguretat i es va colar en la seu central de la Policia Nacional, al barri madrileny de Canillas, on va robar dues pistoles i munició que estaven a les taquilles d'alguns agents, segons han informat a Efe fonts de la Direcció General de la Policia. Després d'adonar-se d'aquesta fallada de seguretat a través de les càmeres de vigilància, el menor va ser detingut hores després i la Policia va recuperar les dues armes curtes que havia sostret.

Segons les primeres investigacions, el jove va escalar el mur d'uns tres metres que delimita el complex, i no es descarta que pogués fer-ho amb l'ajuda de diversos acompanyants del mateix rang d'edat. Després de vagar durant alguns minuts per les instal·lacions del complex sense que el personal policial se n'adonés, el menor va accedir a unes instal·lacions en les quals estaven guardades les propietats d'alguns agents.

El jove assaltant va rebentar diverses taquilles i va agafar dues pistoles i munició. Després, va abandonar la seu policial, de nou sense alertar a cap dels agents que es trobaven de guàrdia. No obstant això, els policies van tenir constància de l'assalt poc temps després, corroborant els fets amb les nombroses càmeres de seguretat amb les quals compta el complex.

Les perquisicions no van trigar a donar els seus fruits i el menor va ser detingut el mateix diumenge, recuperant-se també les dues pistoles que havia robat. No obstant això, la recerca continua oberta. Les fonts consultades per Efe han descartat que aquest jove estigués intern en algun centre de menors pròxim a les instal·lacions de Canilles.

El sindicat Jupol, majoritari en el Consell de la Policia, ha reclamat que s'incrementi el personal policial encarregat de la seguretat i vigilància d'aquesta mena d'instal·lacions. En un comunicat fet públic aquest dimarts, ha recalcat que centres d'alta seguretat com el complex de Canilles són objectiu d'organitzacions criminals i terroristes a causa de la informació que es custodia en ells.

A més, el sindicat ha mostrat el seu suport als agents als quals el menor detingut va sostreure les seves armes reglamentàries, ja que les tenien guardades amb clau i això, al seu judici, els exclou de tota responsabilitat.

Des del Sindicat Unificat de Policia (SUP), en declaracions a Efe, mostren prudència fins que s'esclareixin els fets, si bé donen el seu suport als agents que es trobaven de guàrdia en el complex de Canillas en el moment de l'assalt.