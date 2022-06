Detenen un metge per gravar amb el mòbil els genitals d’un pacient mentre li feia la revisió mèdica El detingut va aprofitar l'exploració a la víctima per enregistrar amb el mòbil les seves parts íntimes · Els agents han intervingut dos telèfons mòbils i un ordinador de l'arrestat per tal de comprovar si hi ha imatges d'altres possibles víctimes