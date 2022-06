La Policia Nacional ha detingut a Algemesí a un matrimoni d'aquest municipi per la suposada compra d'un nen de sis anys, fill d'un familiar llunyà, segons han confirmat fonts policials a Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona. De moment, la parella ha quedat en llibertat, encara que investigada i a la disposició del jutjat que investiga els fets. Va ser la mare del menor, una noia de 25 anys, qui va denunciar en una comissaria del centre de Madrid que el seu marit l'havia obligat a lliurar al seu fill de 6 anys a la seva família i que a canvi ell hauria percebut «una compensació econòmica» la quantia de la qual no ha transcendit.

Aquesta denúncia va ser formulada, segons les fonts citades, el passat 6 de juny en la comissaria de Madrid-Retiro, la qual cosa va provocar l'obertura d'unes diligències en les quals els agents van començar a realitzar gestions per intentar esbrinar el parador del petit a partir de les dades aportades per la mare. A conseqüència d'aquestes investigacions, els agents de la comissaria madrilenya van esbrinar que, gairebé amb tota probabilitat, el nen es trobava vivint des de feia aproximadament un mes a casa d'uns familiars llunyans del marit de la denunciant, a Algemesí. I que hauria estat aquest matrimoni qui suposadament hauria pagat per emportar-se al nen a viure amb ells.

Així les coses, els agents de la comissaria del Retiro van sol·licitar, a través de la Prefectura Superior de Policia de València, la localització del menor i la detenció dels dos presumptes compradors. Quan els policies de la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona (UFAM) de la comissaria d'Alzira van identificar a la parella, se'ls va citar i es va pactar amb ells el lliurament voluntari del menor, que, de moment i mentre s'aclareixen totes les circumstàncies que envolten a aquest cas, ha estat portat a un centre especialitzat de protecció de menors, dependent de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

El matrimoni, per la seva part va ser detingut a comissaria, però, després de prestar declaració davant els investigadors, aquests els van deixar en llibertat amb càrrecs i els van informar que hauran d'acudir al jutjat competent quan se'ls citi per comparèixer. Segons les fonts abans citades, el menor feia un mes que residia a Algemesí amb els familiars paterns ara arrestats. Pel que sembla, indiquen aquestes fonts, els agents de la comissaria d'Alzira han comprovat que el nen mostrava «una gran afectivitat i afecte» cap a la parella, que ha negat haver pagat pel menor.