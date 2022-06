Fernando González de Castejón, comte d'Atarés i marquès de Perijá, que aquest dilluns presumptament va matar a trets amb una pistola la seva parella i una amiga d'aquesta per després suïcidar-se al seu pis del carrer de Serrano, tenia el permís d'armes en regla, han informat fonts policials.

Tot i això, entre l'arsenal d'armament que tenia a l'habitatge on van passar els fets la Policia va trobar armes curtes amb silenciador, un dispositiu que està prohibit a Espanya.

El comte, de 53 anys, tenia una col·lecció d'armes curtes exposades en un moble del saló, on es va trobar el seu cos i el cos de l'amiga de la dona, de 70 anys. A la mateixa estança s'exhibia una creu militar amb una esvàstica al centre.

Al costat dels dos cadàvers, a terra, hi havia la pistola amb què l'aristòcrata hauria comès suposadament el doble homicidi i després s'hauria suïcidat.

Els agents també van trobar a una habitació del domicili una caixa amb munició d'arma curta, un uniforme militar i una bandera amb l'escut franquista penjada de la paret.

A la cuina jeia, amb un tret a la templa, la dona del comte, amb qui tenia una filla d'uns 10 anys i que en el moment dels fets es trobava en un viatge al qual també havia acudit la seva mare. La mare, però, va tornar a Madrid abans d'hora.

La dona havia denunciat l'aristòcrata per maltractaments el 2018 i l'home va arribar a ser detingut però tots dos van reprendre la relació i actualment no constaven mesures cautelars al voltant de la parella.

Segons les investigacions del Grup V d'Homicidis, encarregat de la investigació del cas, els fets no van passar quan el porter de la comunitat va donar la veu d'alarma en veure des del pati interior un dels cadàvers -sobre les deu del matí-, sinó al voltant de les dues de la matinada, quan diversos veïns van escoltar cops i detonacions.

Si es confirma la naturalesa masclista d'aquest assassinat serien 20 les dones assassinades per violència de gènere a Espanya aquest 2022 i 1.150 des del 2003. El nombre de menors orfes per aquest tipus de crims pujaria a 19 aquest any i 356 des del 2013, quan van començar a comptabilitzar-se en estadístiques oficials.