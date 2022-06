La Guàrdia Civil del Subsector de Trànsit d'Alacant ha detingut al conductor d'un camió que, després d'una baralla amb un vianant que es va iniciar en una zona de descans per a vehicles, va circular durant gairebé 3 quilòmetres a més de 100 quilòmetres per hora, amb el vianant penjat d'un dels miralls retrovisors del camió, mentre intentava introduir-se en la cabina fins que va morir a Petrer. El passat 3 de juny, a les 5.48 hores del matí, els testimonis van avisar a la Guàrdia Civil a través del telèfon d'emergències 112, que en la calçada es trobava estès un home amb lesions molt greus. Pel que sembla un vianant havia estat atropellat. En arribar al lloc dels fets, en la sortida de l'A-31 cap a Salinetas, a l'altura del quilòmetre 204,700 que passa pel terme municipal de Petrer, els agents de la Guàrdia Civil de Trànsit van trobar a la víctima sobre la calçada al costat de les petjades d'una frenada produïda per uns pneumàtics.

Els especialistes van comprovar que la frenada era recent, probablement d'escassos minuts previs a la trucada que va alertar al 112. Van esbrinar que, després del cop, el vehicle s'havia donat a la fugida a gran velocitat abandonant a la víctima a la seva sort, sense auxiliar, de nit i en una zona d'escassa il·luminació. L'home va ser traslladat encara amb vida a l'Hospital General Universitari d'Alacant, però l'endemà va morir. La investigació es va iniciar per un presumpte sinistre vial i un delicte d'abandonament del lloc de l'accident. Els agents van efectuar una exhaustiva inspecció ocular del lloc dels fets, a fi de poder localitzar al presumpte autor, ja que no existia rastre de la seva identitat ni del vehicle que havia causat el fatídic atropellament. Durant la instrucció de les diligències, els investigadors van saber que es tractava d'un vehicle de grans dimensions i van posar la pista sobre una empresa de transports.

Del minuciós estudi de tots els indicis i proves recaptades, la Guàrdia Civil ha pogut comprovar que a l'altura del quilòmetre 201,900 de l'A-31, mentre el camioner es trobava aturat fent un descans, un home va intentar introduir-se en la cabina del camió per la força. El transportista va iniciar un forcejament amb ell. Després d'evitar que pugés al camió, va iniciar la marxa amb sentit a Alacant. El vianant, ja amb el vehicle en marxa, es va enganxar des de l'exterior penjant-se del mirall retrovisor i recolzat en els esglaons de pujada a la cabina va continuar en el seu intent d'introduir-se en l'habitacle. El camioner va circular en tals circumstàncies durant una distància de gairebé 3 quilòmetres a una velocitat de 100 quilòmetres per hora.

Vista la situació, el camioner va optar per sortir-se per la via de servei a l'altura de la zona de Salinetas de Petrer, on va frenar de manera brusca, aconseguint que es desenganxés l'home, que va caure violentament sobre la calçada, produint-se lesions de caràcter molt greu, i que van ser la causa de la mort, segons ha quedat provat amb la prova pericial. La investigació ha estat desenvolupada pel Grup d'Investigació i Anàlisi del Trànsit, que han comptat amb el suport de l'Equip de Transports, sengles Unitats pertanyents al Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Alacant.

El passat 10 de juny va ser detingut un home de 56 anys, de nacionalitat espanyola, al qual se li imputa un delicte d'homicidi per imprudència i un altre d'omissió del deure de socors. La víctima és un home de 40 anys, de nacionalitat espanyola. Es desconeix el motiu pel qual l'atropellat va assaltar al conductor, si bé no existia relació prèvia entre ells. Les diligències han estat lliurades en el Jutjat d'Instrucció número 3 d'Elda, que de moment ha decretat llibertat amb càrrecs per al presumpte responsable. Segons el Codi Penal, l'autor d'un delicte d'homicidi per imprudència pot ser castigat amb penes de presó d'un a quatre anys, així com la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors d'un a sis anys. Pel delicte d'omissió del deure de socors, es poden incrementar a les penes anteriors, amb presó de sis mesos a quatre anys.