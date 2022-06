«Guy Gerber em va violar». És la denúncia, a les xarxes socials, d'una dona de 37 anys, resident a Eivissa, que acusa el famós 'dj' israelià de drogar-la mitjançant submissió química per després agredir-la sexualment durant una festa celebrada el 2013. La dona, que segons ha sabut CAS OBERT no ha presentat cap denúncia davant la policia ni la justícia per violació contra el 'dj' en aquests nou anys, assegura que va coincidir amb Guy Gerber a la casa d'una amiga comuna a l'illa grega de Mykonos, on el productor punxava aquell 27 de juliol de 2013. Llavors, Gerber ja era popular pel seu treball en locals exclusius d'Eivissa, Londres, Los Angeles i Nova York, entre d'altres.

UNA RATLLA

«Ell estava acabant de punxar, així que em vaig acostar per seure al seu costat i va ser llavors quan em va oferir, segons em va dir, una ratlla de droga estimulant i un glop d'alcohol. Com que estava sòbria, vaig pensar que no seria tan mala idea», afirma ella en els seus comptes d'Instagram i Facebook. «Uns 10 o 15 minuts després, vaig veure que ell s'inclinava per besar-me. Em vaig sentir totalment impactada i immediatament vaig voler apartar-lo, però ja no podia moure els braços, tot i que el meu cap cridés. El següent i últim que recordo és que em va envoltar amb el braç i em va acompanyar a la seva habitació mentre la meva consciència s'apagava fins a la foscor total com si fos un interruptor de llum», afegeix la dona, que el cap de setmana passat va iniciar a la xarxa una campanya contra el 'dj' titulada 'El nostre temps és ara' coincidint que el productor arrencava temporada i gira musical en una famosa discoteca d'Eivissa.

DESPULLADA, AMB HEMATOMES

«Vaig recuperar la consciència unes quatre o cinc hores més tard, em vaig despertar totalment confosa, al seu costat, despullada al llit, sense records del que havia passat i amb un dolor intens entre les cames. Uns hematomes que es van mantenir durant gairebé tres dies i que encara recordo vívidament nou anys després. Vaig aconseguir recompondre'm [...] i tornar al vaixell on m'allotjava, fugint el més ràpid possible», relata.

Guy Gerber nega l'agressió sexual. Segons ha sabut CAS OBERT, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el seu advocat, el penalista mallorquí Jaime Campaner, ja ha presentat una demanda contra la dona als jutjats d'Eivissa per difamar el 'dj' amb acusacions «manifestament falses» que han generat «un important perjudici» a la imatge i l'honor del productor. Des de l'entorn de Gerber critiquen que la dona «denunciï fets tan greus a les xarxes socials i no en una comissaria o un jutjat». També, que ho faci «nou anys després i just unes hores abans que el 'dj' hagués d'actuar a l'illa».

ROHYPNOL

La dona explica que no va denunciar llavors la presumpta agressió sexual a la policia perquè no recordava el que havia passat i apunta que el 'dj' la va adormir amb Rohypnol, un fàrmac utilitzat en moltes violacions per anul·lar la voluntat de les víctimes: «Quan vaig arribar fins on [hi havia] els meus amics, immediatament vaig començar a tenir un col·lapse emocional, ja que em sentia realment confosa i desorientada. En aquell moment no tenia ni idea del que era el Rohypnol ni de com funcionava, així que vaig haver de fer memòria per donar sentit a com vaig passar d'estar sòbria i consumir un estimulant a anar-me'n al llit amb algú que no desitjava i no tenir-ne cap record».

Recorda: «El meu xicot de llavors em va trucar i em va dir que estava tenint horribles malsons sobre mi i em va preguntar si havia passat alguna cosa dolenta. Li vaig explicar el que havia passat... i aviat la dissociació i la repressió van entrar en acció com a defensa i, com moltes dones que han tingut aquestes experiències, vaig decidir fer com si no hagués passat res i seguir la vida com sempre. Tant és així, que fins i tot quan vaig tornar a veure Guy vaig actuar com si no hagués passat res». Explica el seu motiu per fer pública ara l'agressió: «La meva intenció de persistir en això és evitar que més dones siguin violades com jo, i ajudar Eivissa a convertir-se en líder a prendre una posició contra aquesta cultura tòxica».

SEXE CONSENTIT

Guy Gerber ha difós un comunicat en el seu compte d'Instagram explicant la seva versió: «Aquella nit vaig estar punxant fins molt tard i sí, recordo la [nom de la dona], ja que ella se'm va acostar diverses vegades, mirant de cridar la meva atenció. Em va semblar estrany, perquè estava amb un altre noi. La festa va seguir, i en algun moment la majoria de la gent se'n va anar. Ella es va quedar al meu costat i va esperar que tots se n'anessin a dormir». L'home afegeix: «Vam acabar anant a una de les habitacions de la vil·la i vam tenir sexe fins que ens vam quedar adormits. Quan ens vam despertar, em va dir que se sentia culpable pel seu xicot. Em va sorprendre una mica, perquè ella m'havia dit que tenien una relació oberta. Després d'això, mai vam mantenir contacte, però la vaig veure, almenys una vegada, durant un dels meus xous».

El 'dj', que afirma estar vivint «un infern», assegura que la dona era «totalment conscient dels seus actes» quan van tenir relacions sexuals i que ho demostrarà al jutjat. Afegeix que, malgrat tot, «no disminuirà el meu suport al moviment #metoo» i demana al seu públic que continuï «creient en aquest important moviment» que ha servit a moltes dones per denunciar públicament casos d'agressió sexual.