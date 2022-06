Un autobús s'ha incendiat a l'AP-7 en el seu pas per la Jonquera aquesta tarda. Les flames han saltat de la carretera i han provocat un incendi que ha enganxat massa forestal situada en una zona enclavada entre l'autopista i les vies del TAV.

Els Bombers de la Generalitat hi han traslladat un total de 23 dotacions treballant per apagar l'incendi, que segons les dades provisionals dels Agents Rurals han afectat 3,5 hectàrees de massa forestal. Cinc d'aquestes, són mitjans aeris. L'avís s'ha rebut a les 16.46 h.

La Policia Local de la Jonquera és qui ha informat de les causes de l'incendi. Segons la policia, el vehicle hauria patit una averia quan aquest circulava per l'autopista. Segons ha informat Protecció Civil, els Mossos han traslladat a l'àrea de servei més pròxima la trentena de passatgers de l'autobús. No hi ha hagut ferits.

Tot i la preocupació dels Bombers pel vent que bufa a la zona, cap a les sis de la tarda han aconseguit estabilitzar les flames, i una hora més tard l'han donat per controlat.

CONTROLAT (18.52 h) #IFJonquera Els 2 incendis que han afectat avui la Regió d'Emergències de #Girona #REG ja estan sota control gràcies a #bomberscat i la coL·laboració de la gent territori com les #ADF En cap cas hi ha hagut danys personals — Bombers (@bomberscat) 25 de junio de 2022

Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit ha informat que l'AP-7 a Agulla, en direcció sud, està tancada. Es fan desviaments per la sortida 2 cap a l'N-II. Això ha provocat cues que a hores d'ara són de 5 quilòmetres al punt de desviament. També hi ha retencions de tres quilòmetres a l'N-II.