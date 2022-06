Van entrar diumenge de matinada a la vila eivissenca de l'exfutbolista del Reial Madrid i la selecció brasilera Ronaldo Nazário. Es van emportar joies i rellotges valorats en uns tres milions d'euros, a més de 10.000 euros en metàl·lic, propietat del centrecampista italià del Paris Saint Germain Marco Verratti. La Policia Nacional va detenir ahir al port de Dènia (Alacant) dos dels atracadors quan van baixar del ferri en un cotxe després de sortir de l'illa.

Quan van ser arrestats, els lladres portaven gran part del botí, segons ha sabut CAS OBERT, el canal d'investigació i successos de Premsa Ibèrica, de fonts de la investigació. L'havien amagat en un doble fons habilitat al cotxe.

Els delinqüents detinguts formen part d'una banda d'albanesos i espanyols dedicada a assaltar habitatges i que ja tenien antecedents per fets similars.

El robatori va ser audaç, segons ha sabut CAS OBERT. Els lladres van entrar per unes finestres que estaven obertes a la part superior de la vila, una casa de luxe a Cala Jondal, a la localitat de Sant Josep de sa Talaia. A la planta de baix i la zona del jardí hi havia una petita festa. Allà hi havia Marco Verratti, convidat de Ronaldo, amb la seva parella, a més d'altres amics.

Ni ells ni els quatre integrants del servei de seguretat privada de la casa es van adonar del que estava passant al pis de dalt. Els lladres van desvalisar només la part superior de la vila i van sortir sense deixar rastre.

Sortir de l'illa

La banda espanyola-albanesa va decidir llavors treure el botí de la illa. Dos dels seus integrants es van embarcar al ferri cap a Dènia. En arribar al port de la Marina, a la ciutat alacantina, agents de la UDEV Central de la Policia Nacional els estaven esperant. Els van detenir i van registrar el cotxe. Allà hi havia rellotges i joies que, mancant una confrontació definitiva, són els que es van robar a casa de Ronaldo.

L'operació policial continua oberta per intentar aturar la resta d'integrants de la banda i conèixer si van triar a l'atzar la vila del futbolista entre altres cases luxoses de vacances de l'illa o si van comptar amb informació prèvia i van anar expressament a assaltar-la.