La Policia Nacional investiga la violació grupal a una jove de 26 anys que va ser abordada per tres desconeguts de matinada en un cèntric carrer de València el 18 de juny. Els assaltants la van agredir sexualment sobre el capó d’un cotxe mentre la víctima demanava ajuda, però ningú va sentir els seus crits d’auxili. Segons va denunciar l’agredida aquell matí, tot just sortir de l’hospital, dos dels agressors la van subjectar per la força mentre el tercer la penetrava, tot i que a causa de l’estat de xoc en el qual es trobava i que l’havien posat contra el capó, no sap si la va violar un o més d’un, com avança Levante-EMV, diari de Prensa Ibérica, el grup editorial al qual pertany aquest mitjà.

De moment no s’han produït detencions i agents de la Unitat d’Atenció a la Família i a la Dona (UFAM) de la Policia Nacional de València intenten identificar els autors d’aquesta nova agressió sexual en manada. Per fer-ho disposen de les escasses dades que va facilitar-ne la víctima, que, a causa de la brutalitat de l’atac, que va ser per sorpresa i la van agafar per l’esquena, gairebé no va poder veure els agressors.

Els investigadors ja han sol·licitat les gravacions de les càmeres de seguretat dels establiments pròxims al lloc per comprovar si hi ha imatges de la violació o dels presumptes agressors, no només durant l’atac, sinó en els moments anteriors, quan van seguir i acorralar la noia, i posteriors, quan van fugir del lloc.

Els sospitosos tenen entre 25 i 30 anys i són possiblement espanyols, a jutjar per la descripció realitzada per la jove, poc precisa pel tipus d’atac i el bloqueig traumàtic que va patir per la violència de l’atac.

Els fets es van produir passades les quatre de la matinada del 18 de juny en un carrer pròxim a la plaça de toros de València. La jove, de 26 anys, tornava a casa després d’haver sortit de festa amb un amic. Es van separar després de sortir d’una discoteca a Russafa, es van acomiadar i cadascú se’n va anar cap a casa seva.

Poc després, quan la jove anava de camí a casa seva, tres desconeguts la van abordar en un carrer al costat de la plaça de toros de València i, després d’acorralar-la en una cantonada, la van violar en grup sobre un vehicle en ple carrer, mentre la subjectaven contra el capó perquè no els veiés la cara.

Malgrat els crits de dolor i d’auxili de la noia, ningú la va escoltar, així que ningú la va ajudar. Quan els violadors se’n van cansar, la van abandonar allà i van fugir. La jove es va quedar totalment bloquejada i va continuar a peu fins a casa seva en estat de xoc, fins al punt que ni tan sols se’n va adonar que no portava els pantalons posats, que es devien haver quedat al lloc on va ser agredida sexualment.

Un cop a casa, va trucar a una amiga, que va ser qui va avisar al servei d’emergències 112, que va enviar a casa de la víctima una patrulla de la Policia Local de València que la va portar a l’hospital i li va procurar la primera assistència.

Al centre hospitalari va ser examinada pel metge forense de guàrdia, que va certificar l’existència de lesions pròpies d’una violació.