Un conductor, al qual agents dels Mossos d'Esquadra assistien com a presumpta víctima del mètode 'Punxarodes', ha fugit dels agents protagonitzant una persecució a tota velocitat pels carrers de Barcelona. Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de tres de la tarda d'aquest dilluns al districte de l'Eixample. Els mossos havien detectat uns individus en moto dels quals han sospitat que volien aplicar aquesta tècnica, per la qual es fa baixar un conductor del cotxe simulant que té una pana -o una roda punxada- i s'aprofita per robar-li el que hi ha dins del vehicle. Quan han anat a assistir una presumpta víctima, l'individu ha fugit conduint de forma temerària i posant en risc la integritat dels agents.

Desarticulen un grup criminal multireincident que furtava amb el mètode «punxarodes» a l'AP-7 La persecució policial que s'ha iniciat, durant la qual el conductor escàpol ha travessat carrers en contra direcció i ha conduït a tota velocitat, expliquen els Mossos, no ha reeixit i l'individu ha aconseguit fugir de la policia en direcció Besòs. El cos policial continua buscant-lo.