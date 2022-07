La Policia Local de Crevillent ha denunciat a un conductor d'Elx que va ser descobert mentre la dona que anava asseguda al seient del copilot, també d'Elx, li realitzava una fel·lació amb el vehicle en marxa mentre circulava borratxo pels carrers del municipi, tal com explica Información, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Els agents de la policia crevillentina van seguir al vehicle per a donar-li l'alto després de passar per davant del control, al Passeig de l'Estació, donant bandades i tocant el clàxon. Els policies, que en aquest moment sortien de la central policial per a agafar el seu vehicle patrulla, van arribar fins al cotxe en el qual, en un primer moment, pensaven que només hi havia el conductor, ja que només veien la seva silueta. Quan el vehicle va parar van comprovar que eren dos els que estaven dins del vehicle, ja que la dona que anava en el seient del copilot estava ajupida fent una fel·lació al conductor. Tots dos, a més, estaven completament nus.

Els agents van indicar la seva presència mitjançant les llums i, en aquest moment, van observar que l'acompanyant del pilot s'incorporava de la seva falda i que, mentre ell conduïa, li estava practicant sexe oral. A més, van comprovar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, per la qual cosa li van realitzar la prova d'alcoholèmia. El xofer va donar un resultat positiu, de 0,75 mg/litre, superant àmpliament els nivells permesos d'alcohol en sang. El succés es va produir el diumenge a la nit i la parella va declarar que venien de passar una nit de festa i d'un concert. El vehicle va quedar immobilitzat. Els ocupants no van saber explicar el perquè tocaven el clàxon. Tampoc està permès anar dins d'un vehicle completament nu. El conductor va ser imputat per via penal pels delictes de conducció temerària i per triplicar la taxa d'alcohol permesa, i s'enfronta a un judici ràpid.