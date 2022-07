Un nadó de només cinc mesos es troba sa i estàlvi gràcies a la ràpida actuació de la Policia Nacional, que li va salvar la vida divendres passat a la tarda, durant les festes de Sant Pere del Grau, a Castelló. La mare de la petita va oblidar les claus del vehicle al seu interior i el tancament centralitzat es va bloquejar, quedant la nena tancada al sol, plorant i a una elevadíssima temperatura.

La progenitora va intentar obrir el turisme, estacionat al carrer Tripulants de la Mar --al costat del port pesquer--, per tots els mitjans. Veient que li era impossible accedir al seu bebè, va avisar a una patrulla que es trobava per la zona realitzant labors de prevenció de robatoris i furts. La mare, molt alterada i angoixada, va explicar als agents que el cotxe havia estat aparcat al sol i completament tancat, comprovant els agents que la petita estava totalment suada i no parava de plorar.

La propietària del vehicle, veïna de Castelló, li va dir als policies que el joc de claus de recanvi es trobava al seu domicili, però els efectius van descartar l'opció d'anar a buscar-les per la tardança que suposaria i el risc per a la integritat del nadó.

Els agents, veient que la vida de la petita corria perill, van decidir trencar la finestreta del conductor amb una maça del vehicle policial. Un dels policies va desbloquejar el tancament, va agafar la nena i la va deixar en mans de la seva mare. Així mateix, es va alertar als serveis sanitaris, ja que la bebè presentava una elevada temperatura corporal i no deixava de plorar. Estant a l'espera de l'arribada d'una ambulància, la nena va començar a millorar i va deixar de plorar, per la qual cosa es va considerar que l'assistència mèdica ja no era necessària. La mare va dir als policies que vigilaria l'estat de la bebè i que davant qualsevol anomalia, la traslladaria a un centre mèdic.

La mare es va mostrar molt agraïda amb els agents per haver salvat la vida de la seva filla.

Hivernacle

Els experts recorden que un cotxe exposat al sol en una jornada de calor es converteix en una espècie d'hivernacle. En un dia amb una temperatura de 36 °C, l'interior d'un cotxe de color fosc amb les portes i finestretes tancades pot superar els 60 graus en tot just un quart d'hora. Tal circumstància porta al fet que la temperatura corporal d'un nen de poca edat augmenti dels 35-37 °C habituals fins als 42 o 43. Aquesta hipertèrmia, anomenada col·loquialment cop de calor, pot causar la mort del petit en menys d'una hora. L'Associació Espanyola de Pediatria assenyala que, pel fet que la seva reserva d'aigua és menor, la seva temperatura corporal puja entre tres i cinc vegades més ràpid.