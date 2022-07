Sorprenent decisió d'un jutge de Vigo. Es jutjava en la seu de l'Audiència Provincial a la ciutat un cas de tràfic de drogues quan el magistrat va resoldre que, si l'acusat vol evitar la pena de presó, haurà de canviar de pentinat. Més en concret, haurà de deixar-se "una cua".

La raó? L'home, de Redondela, està calb a la coroneta i llueix el cap rapat, però haurà de deixar-se créixer el cabell a la zona de la cabellera en la qual encara li neix per a poder demostrar la seva desintoxicació de les substàncies il·legals. Aquest últim és un requisit indispensable impost pel jutge per a suspendre la pena de tres anys de presó a la qual el van sentenciar per vendre haixix i cocaïna.

L'home va acceptar la condemna i la mesura per a eludir la presó, de manera que haurà de demostrar que compleix amb el programa de desintoxicació que segueix. També es va mostrar conforme amb l'altra condició: no cometre cap delicte en els pròxims cinc anys.

L'acusat s'enfrontava a una pena de quatre anys i nou mesos de presó i a una multa de 25.086 euros, després que l'abril de 2021 s'intervinguessin en el seu habitatge, a Redondela, cocaïna i haixix, que venia a la porta de la casa. Va admetre els fets i la Fiscalia va tenir en compte l'atenuant de toxicomania, la qual cosa va derivar en una rebaixa de la pena a tres anys i a una multa de 3.738 euros. L'home es va comprometre a abonar-la.