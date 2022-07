Amb l’arribada de l’estiu s’intensifiquen els missatges de prevenció a la ciutadania atès l’augment de robatoris en habitatges durant les vacances. Per aquest motiu, tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Nacional han advertit dels últims mètodes que utilitzen els lladres per marcar pisos i saber si una persona és a la vivenda o no.

Segons els Mossos, els lladres utilitzen nous marcadors a les portes dels pisos per saber quins estan buits. Són petits talls de paper. Aquests nous marcadors se sumen als ja habituals marcadors de plàstic o goma d’enganxar. Si no t’hi fixes, poden passar desapercebuts. En una segona visita miren si els marcadors encara estan posats, i així saben si hi pot haver algú a l’interior i si hi poden entrar a robar o no.

Detectem novament marcadors a les portes dels pisos. En aquest cas són simples trossos de paper introduïts al pany. Si en trobes algun contacta amb el @112 i revisarem la resta de la comunitat #Llarsegura pic.twitter.com/clVELcACmh — Mossos (@mossos) 7 de julio de 2022

Els lladres posen marcadors de paper, plàstic o cola a les portes del pisos per saber quins estan buits. Si no t’hi fixes poden passar desapercebuts. T’expliquem com ho fan. Fixa-t’hi i si en detectes algun, contacta amb el @112 #LlarSegura pic.twitter.com/D3LO8FRVZi — Mossos (@mossos) 6 de junio de 2022

La Policia demana que es verifiqui que no hi ha marques com les que comenten entre el marc i la porta, o que no ha caigut cap marcador a terra quan s’ha obert la porta del domicili.

📣 ATENCIÓN



Los ladrones colocan hilos de pegamento entre el marco y la puerta para localizar posibles casas vacías 🏠



¡OJO!👁 Son más difíciles de detectar que los testigos de plástico



Presta atención y si los ves 🔜☎ 091#SomosTuPolicía#EstamosPorTi pic.twitter.com/cHN9xqm8y1 — Policía Nacional (@policia) 6 de junio de 2022

Aquestes són les recomanacions dels Mossos

Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i comproveu que cap desconegut aprofita per entrar-hi.

Demaneu sempre la identificació al personal de les empreses de serveis i comproveu el servei trucant a la companyia.

Desconfieu del número de telèfon que us faciliti el possible instal·lador.

Quan marxéssiu de vacances