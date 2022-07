Ensurt al carrer Pola de Siero, al barri Laviada de Gijón, amb un nen de dos anys implicat. El nen va estar a punt de precipitar-se des del tercer pis del seu domicili quan estava jugant, sense supervisió d'un adult, a l'ampit de la finestra. Agents de la Policia Nacional i de la Policia Local van socórrer el nen des de l'interior de l'habitatge una vegada diversos vianants donessin avís del perill que corria el menor. "Vam escoltar l'estrèpit d'un test caure a terra i va ser quan vam sortir a veure què estava passant", recorda Dianelis Galván, propietària de la pizzeria que es troba als baixos de l'edifici.

Segons fonts policials, el nen de dos anys estava a càrrec d'una adolescent, que no es va adonar del que havia passat. "Entre diversos veïns vam treure llençols i vam fer un matalàs per si queia en el que trigava a acudir la policia", explica la testimoni. Després de diversos minuts d'incertesa i angoixa els agents van poder endinsar el nen a la vivenda, posant-lo fora de perill d'una possible caiguda al carrer. "Va ser una situació de pànic", assenyala Juan José González, responsable d'un dels bars de la via i testimoni dels fets: "Sembla que tenia el llit al costat de la finestra, per la qual cosa va pujar i va poder obrir-la".

Els fets, al voltant de les 12.00 hores de dimecres, van provocar un gran enrenou entre veïns, comerciants i vianants. Diversos testimonis asseguren que a la zona es van arribar a aglutinar prop de 50 persones. "Li cridàvem que es fiqués cap a dins i que s'assegués, però era molt petit i només reia. No era conscient del perill", apunta Soledad Martínez, de 88 anys, una de les veïnes de l'edifici del davant que va viure els fets des de la finestra del seu habitatge: "Encara tinc l'ensurt al cos. Gairebé m'agafa alguna cosa". "Va ser una situació de nerviosisme màxim. Tinc un nét d'aquesta edat i només de pensar-ho se m'estremeix el cos. Va ser un ensurt molt gros", lamenta Jorge López, un dels vianants que va presenciar els fets.

La intervenció policial es va saldar sense que el petit patís cap lesió. Amb el nen fora de perill a l'interior de l'immoble, les autoritats van poder localitzar la mare del menor.