Cinc persones han resultat ferides aquesta matinada en un tiroteig que s’ha produït a la discoteca Opium Beach Club de Marbella. Segons fonts policials, quatre dels ferits presenten lesions per arma de foc, i una dona és la que més gravetat presenta. El cinquè, que està sota custòdia policial com a presumpte autor dels trets, ha ingressat amb ferides d’arma blanca a tòrax i cap. La Policia Nacional s’ha fet càrrec de la investigació amb l’objectiu d’aclarir l’origen dels fets i si hi ha més persones implicades. Altres fonts han confirmat que Froilà de Marichalar i Borbó, el fill de la infanta Elena i nebot del rei Felip VI, estava al local quan es van produir els fets amb uns amics amb qui celebrava el seu 24è aniversari.

Els fets es van conèixer passada la una de la matinada, quan el 112 va rebre la primera de diverses trucades en què s’informava d’un tiroteig i gent corrent en una discoteca situada en el quilòmetre 184 de la carretera A-7, al costat del circuit que hi ha a l’altura de la platja del Pinillo. Davant la gravetat dels fets es va mobilitzar la Policia Nacional, que va assumir la investigació, Policia Local i els serveis sanitaris, que van certificar el trasllat de cinc persones a l’Hospital Costa del Sol de Marbella. Fonts sanitàries han indicat que dos joves de 32 anys, un home de nacionalitat irlandesa i una dona estan a la uci. La noia, amb ferida de bala i traumatisme en zona abdominal i pelviana, ja ha sigut intervinguda quirúrgicament, mentre que l’home presenta un traumatisme toràcic per arma de foc. Hay 4 personas hospitalizadas con heridas de bala, y al autor de los disparos lo apuñalaron varias veces. Black Coffee dejó este mensaje en Instagram. pic.twitter.com/7u1zxa79x8 — NIPORWIFI © (@niporwifi) 18 de julio de 2022 La resta són homes de 18, 36 i 40 anys. Aquest últim, el presumpte autor dels trets, presenta les ferides d’arma blanca al front, coll, esquena i ull, i en principi no és greu. El més jove presenta la ferida de bala al maluc esquerre i l’altre, a l’esquena. Alguns assistents van gravar part dels fets en vídeos que ja circulen per les xarxes socials. En un s’aprecia una baralla en què participa un gran nombre de joves. Després d’uns segons de forcejament, diverses detonacions provoquen el pànic entre els assistents, que comencen a córrer en totes direccions entre crits i caigudes per allunyar-se del punt de la baralla. En una altra presa, un altre assistent grava des de l’exterior el caos.