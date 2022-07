La Guàrdia Civil va detenir aquest dissabte a l'Aeropuerto César Manrique-Lanzarote a un home de 22 anys després que aquest s'abalancés sobre un agent que li demanava que deposés la seva actitud agressiva després de mantenir una discussió amb una treballadora del taulell de facturació perquè la seva mare no podia viatjar, segons van informar fonts de la investigació. «Pels meus collons que la meva mare volarà sense pagar res», va cridar el jove. En l'altercat van intervenir dos agents de la benemèrita, que han estat baixa per les lesions patides durant el forcejament que va conduir a la detenció de l'individu.

Als voltans de les 09.00 hores del matí, el lloc de la Guàrdia Civil situat en l'aeroport va rebre una trucada del centre de coordinació d'Aena que informava d'una discussió en un dels taulells de la terminal. En el lloc es van personar dos agents, els quals van trobar a passatgers dins del taulell i a un d'ells increpant a una treballadora, a la qual a més van proferir crits. El jove, segons les mateixes fonts, estava exigint a la treballadora que deixés viatjar a la seva mare sense pagar cap cost pel bitllet amb destinació a Barcelona. L'empleada de l'aeroport va explicar als agents que suposadament la dona, mare del jove, no comptava amb tota la documentació necessària per a poder viatjar en faltar-li un certificat de viatge, van indicar les fonts. L'home, al seu torn, sostenia que era suficient amb el certificat d'empadronament.

Agressivitat

Enmig de la discussió, els agents van sol·licitar a les parts que s'apartessin del lloc per deixar pas a la resta dels passatgers que pretenien facturar el seu equipatge per viatjar, i va ser en aquell moment quan l'home, mostrant una actitud agressiva, es va negar a aixecar-se i es va enfrontar als agents. «Pels meus collons que la meva mare volarà sense pagar res, que la Guàrdia Civil no mana res sobre mi», va exclamar, «que si la meva mare no viatja, la faré grossa».

Va ser en aquell moment quan els agents van procedir a la seva identificació i li van ordenar que marxés de la zona de taulells de la terminal, però l'home va continuar amb la seva actitud violenta, insistint que no marxaria d'allà, que la seva mare volaria sense pagar, i fins i tot va arribar a encarar-se a un dels agents, que li va requerir perquè mantingués la distància. Va arribar fins i tot a amenaçar al guàrdia civil.

Segons després, sense haver deposat la seva actitud, va arremetre de manera violenta contra un dels agents, que va necessitar l'ajuda del seu company per reduir i detenir a l'home. Durant el forcejament, l'home va amenaçar constantment als dos agents, als qui a més va colpejar amb cops de puny i puntades provocant-los lesions.

Durant llargs minuts, el detingut va alterar la normalitat en l'operativitat del control de facturació, perquè l'altercat va ocasionar llargues cues de passatgers que tenien intenció de presentar la seva documentació per a agafar el vol amb destinació a la ciutat comtal. Els agents van necessitar també l'ajuda d'un vigilant. Després de ser arrestat, l'home va ser traslladat fins a les dependències policials a l'espera que passi a disposició judicial en els jutjats d'Arrecife, situació que es donarà aquest diumenge previsiblement.