Un nen de 4 anys va morir ofegat aquest dilluns a la piscina privada d'una urbanització de Gijón. La mort es va produir a l'Hospital de Cabueñes, on el nen va ser traslladat pels serveis sanitaris del SAMU. Tot i totes les maniobres de reanimació intentades, no va resultar possible revertir el seu estat, després que hagués estat molt temps sota l'aigua en una piscina. "Estan totalment destrossats", asseguren uns veïns i amics de la família.