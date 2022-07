La Guàrdia Civil investiga un possible cas d'enverinament de gats a Tarragona arran de la mort d'un felí a principis de la setmana passada. Un voluntari d'una associació sense ànim de lucre, que s'encarrega del control de les colònies d'aquests animals, situades a les urbanitzacions de Rodolat del Moro i Sant Pere i Sant Pau, va alertar als agents que hi havia un gat moribund a prop de casa seva. L'animal presentava un quadre clínic de vòmits i convulsions. Malgrat que es va demanar l'assistència veterinària, finalment, va morir. Els agents de SEPRONA han començat les gestions per localitzar l'autor i recorden que el Codi Penal Espanyol regula com un fet delictiu l'ús de verí i esquers enverinats per qualsevol persona no autoritzada.