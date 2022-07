La UGT ha denunciat que 18 empleades han estat suspeses de sou i de feina durant 14 dies per negar-se a «portar una còfia». L'element, que formava part del seu uniforme, és considerat per elles com «un símbol de degradació femenina, vexatori i classista», apunta Juana Ramírez, delegada sindical de l'empresa que pertany a Gourmet Catering Espacios Valencia. Segons el sindicat, des de la companyia al·leguen que «només és una diadema per recollir el cabell i, per aquest motiu, han suspès de sou i de feina durant 14 dies a les 18 empleades que es van negar a portar-la». Per a UGT, aquesta sanció és «desproporcionada» i han procedit a recórrer-la.

Encara que des del sindicat reconeixen el dret a triar uniformitat per part de l'empresa, entenen que la peça en qüestió «vulnera la legislació que regula els Plans d'Igualtat». «La uniformitat no pot ser sexista, ha de ser igual per a tota la plantilla», defensa Mar Cruz, secretària d'Igualdad de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT PV. Sanció sexista Per a UGT, la suspensió de sou i feina es tracta d'una «sanció sexista, perquè només afecta les dones». Des del sindicat assenyalen que únicament en el cas d'elles és obligatori portar-la, «sota el pretext de recollir el cabell», però en el cas dels homes amb cabells llargs «simplement el porten recollit». En aquest sentit, recorden que «no és la primera vegada que s'incorre en un tema discriminatori, ja va passar amb el calçat, elles estan obligades a portar ballarines i ells sabata tancada». Amb tot, UGT exigeix que es retirin tant la sanció, com la còfia de l'uniforme. Gonzalo Aranda, secretari d'Hostaleria PV, subratlla que és «desproporcionada» i declara que «no es consentirà, ja que qüestions com aquestes no tenen cabuda en la nostra societat».