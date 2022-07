La jutge titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 4 de Càceres ja ha emès l'euroordre per a sol·licitar a les autoritats croates l'extradició dels suposats autors -un home i una dona de 47 i 29 anys, respectivament- del robatori milionari en el celler del restaurant Atrio de Càceres, valorat en 1,6 milions d'euros. «Hi ha ordre per a extradir als dos detinguts. Segueixen encara a Croàcia i en els pròxims dies passaran a disposició judicial del jutjat mixt 4 de Càceres», han confirmat a Efe fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura (TSJEx). En un termini de no més de deu dies, després de l'emissió de l'euroordre, s'espera que es dugui a terme la seva extradició a Espanya, segons va avançar el passat 20 de juliol el cap superior de Policia d'Extremadura, Alfredo Garrido López, en una roda de premsa oferta a Càceres.

El mediàtic robatori de 45 ampolles de vi del celler d'Atrio (2 estrelles Michelin) s'ha saldat amb la detenció d'un home i una dona a Croàcia: l'home té doble nacionalitat, romanesa i neerlandesa, i la dona és mexicana. Ell, a més, compta amb antecedents penals per robatoris en restaurants de luxe a Madrid. Els presumptes autors van ser detinguts el passat 18 de juliol a Croàcia. Encara que la parella residia a Espanya, la seva alta mobilitat per Europa, després del robatori perpetrat el passat 27 d'octubre, ha dificultat les tasques de detenció. Utilitzaven passaports falsos i sempre es desplaçaven amb cotxe per a no deixar rastre en els aeroports. Finalment, van ser localitzats entrant a Croàcia des de Montenegro, a través del lloc fronterer de Karasovi Sutorina, però les ampolles no han estat recuperades. Abans de la seva detenció, havien estat diverses vegades a Romania i Croàcia, i fins i tot van tornar a Espanya en algun moment. La Policia Nacional va aconseguir identificar-los plenament al cap de tres mesos del robatori gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat. Detinguts els autors del milionari robatori de 45 ampolles de vi Fins a tres ocasions havia estat detingut el suposat autor per robar ampolles valuoses en restaurants luxosos de Madrid, en el barri de Salamanca. De totes les unitats sostretes, destaca el Château d'Yquem de 1806, un exemplar únic en el món que val més de 300.000 euros.