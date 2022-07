Una usuària del Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat Psíquica Santa Faz va morir setmanes enrere en ennuegar-se, presumptament, amb l'embolcall d'una magdalena. Així ho ha confirmat la direcció del centre a l'associació de pares. Des de la Conselleria d'Igualtat, de la qual depèn el CAMP Santa Faz, també han confirmat la mort d'aquesta usuària que es va produir a mitjans del mes de maig.

Segons explica Julián Castells, president de l'associació de pares, la usuària tenia 50 anys i residia de manera permanent en aquest centre en patir una discapacitat mental profunda. Segons els ha traslladat la direcció, durant l'esmorzar la dona s'hauria amagat una magdalena amb l'embolcall a l'interior de la roba. Després de l'esmorzar va anar al lavabo, ja que sembla que sí que tenia mobilitat física, i allà es va menjar d'amagat la magdalena amb l'embolcall, cosa que li va provocar l'asfíxia.

Treballadors del centre la van trobar mig ofegada al terra del bany i des de la Conselleria d'Igualtat assenyalen que es va intentar reanimar-la per diverses vies, fent les maniobres de ressuscitació i amb un desfibril·lador, tot i això no es va poder fer res per salvar la seva vida. Des del departament d'Aitana Más afegeixen que el forense va determinar que la causa de la mort havia estat accidental.

L'associació de pares està estudiant posar una denúncia per aquest fet, ja que consideren que hi ha hagut una negligència a l'hora de vigilar els usuaris.

No és la primera vegada que aquest centre acumula les queixes dels pares, que en nombroses ocasions han denunciat irregularitats i manca de personal. Problemes que encara segueixen. “Hi hauria d'haver quatre fisioterapeutes i només n'hi ha un per atendre 150 usuaris, per la qual cosa els residents pateixen molts problemes físics i posturals”. Tampoc, afirma Castells, es compleix la ràtio de terapeutes ocupacionals, ja que el centre només en té un.

Pel que fa al personal d'atenció directa, asseguren que “des de la direcció ens diuen que mai no s'ha comptat amb tants treballadors com ara, però hi ha molta desorganització que fa que el centre no funcioni bé i passin accidents com aquest o que vagis a recollir el teu familiar i el treguin a ple estiu amb mitjons i calçat d'hivern”.

Els pares es queixen a més que el centre els impedeix l'entrada, “així és impossible que puguem veure com son atesos”. Critiquen altres deficiències com l'avaria des de novembre a l'aire condicionat d'un dels salons o que les línies d'autobús siguin insuficients, “la qual cosa fa que els nois que dormiran a casa hagin de passar fins a tres hores entre l'anada i la tornada a l'interior de l'autobús, sense poder controlar els esfínters”.

Des de la Conselleria d'Igualtat s'assegura que s'enviarà una inspecció al centre perquè avaluï les condicions. Respecte al transport sostenen que es tracta d'una licitació difícil, ja que són pocs viatgers, rutes llargues i autobusos adaptats, cosa que fa que quedIn deserts els concursos”.