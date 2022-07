Una dona de 68 anys ha mort aquest diumenge al matí per un incendi al seu habitatge a Torelló (Osona). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, han rebut l'avís del foc a les 07.44 hores, quan un veí del carrer Comte Borrell ha alertat que sortia fum d'un balcó del tercer pis. Els Bombers han activat sis dotacions, formades per tres camions d'aigua, una autoescala i dos vehicles de transport de personal, i en accedir al domicili afectat han trobat una persona estesa al rebedor. El personal mèdic ha atès la víctima, que finalment no l'ha pogut salvar.

L'edifici era ple de fum i molts veïns ja n'havien sortit pel seu propi peu, però els efectius han ajudat a sortir els que encara hi quedaven. L'incendi, que ha afectat tot l'habitatge, s'ha donat per extingit a les 08.09 hores i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació del sinistre. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat una ambulància i un helicòpter medicalitzat. El bloc és propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya i fonts del Departament d'Acció Social han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que confien que la resta de veïns podran tornar aviat a casa seva. La víctima mortal vivia amb el seu fill.