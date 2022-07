La Policia Nacional ha rescatat a una dona de 94 anys que volia suïcidar-se per estar tancada en contra de la seva voluntat en un pis de Granada, en el qual passava llargues temporades sense menjar ni higiene obligada per la seva neta, de 49 anys, que ha estat detinguda per un delicte de maltractament.

Segons ha informat el cos policial, la intervenció dels agents ha impedit el suïcidi de la nonagenària que romania tancada i desatesa per la seva neta, en un pis ubicat al districte nord de Granada capital. Una trucada va alertar que una senyora gran estava intentant saltar per un balcó, fet que va mobilitzar als agents, que van aconseguir entrar a la casa saltant des d'un balcó contigu on es trobava l'anciana. Ja dins l'habitatge van comprovar que la dona es trobava nerviosa i desorientada i que, tot i viure amb la seva neta, la dona passava llargues temporades tancada a casa, sense claus ni possibilitats de comunicar-se amb l'exterior per telèfon. Els veïns s'encarregaven, a través del balcó, de fer arribar menjar i aigua a la senyora, que a més, creia que feia més d'una setmana que estava tancada, temps durant el qual havia caigut. Els agents van trobar sang seca en diferents estances de la casa i també que el pis no tenia les mínimes condicions de neteja i higiene, a més de no haver-hi menjar. El servei de Bombers va poder entrar, també a través del balcó, i va possibilitar l'obertura de la porta tancada. Just abans que la víctima fos traslladada a l'Hospital de Traumatologia per valorar el seu estat i ser atesa de les seves ferides, va arribar la neta. La dona, de 49 anys, va entrar a casa insultant a l'àvia, i va ser detinguda i posada a disposició judicial acusada d'un delicte de maltractament en l'àmbit familiar.