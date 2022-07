Un adolescent de 16 anys ha mort d'un tret al cap a Cartagena, indiquen fonts policials.

Els fets van tenir lloc al voltant de les set del matí d'aquest diumenge, en una zona apartada de l'Aljorra on hi ha un caseriu. Segons van detallar les mateixes fonts, diverses trucades van alertar a Emergències que hi havia un noi, amb una arma, a l'exterior, i que estava sagnant abundantment després d'un tret.

Al lloc es va mobilitzar una ambulància, encara que els sanitaris únicament van poder confirmar el decés. El cos del menor va ser portat a l'Institut de Medicina Legal, per a practicar-li l'autòpsia. Segons la primera inspecció ocular, presentava un tret al cap.

El cas es va posar en coneixement de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i la Guàrdia Civil va assumir la recerca. Testimonis van assegurar que el noi s'havia disparat a si mateix. El cas s'ha judicialitzat, en tractar-se d'una mort no natural, i la Benemèrita tracta d'esclarir què hi ha darrere i què va poder donar lloc a la defunció de l'adolescent. Els investigadors prenen declaració a afins i familiars del difunt.

L'arma va ser una escopeta, que ha estat recuperada. Els investigadors tracten ara de determinar d'on va sortir l'arma i com és possible que el menor tingués accés a ella. Per a tenir una arma a casa cal comptar amb un armari especial, en el qual s'han de mantenir mesures de seguretat, així com amb la pertinent llicència.