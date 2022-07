Una nena de 13 anys va patir ferides aquest diumenge per l'atac d'un caiman a Florida, un estat on aquest mateix mes una dona de 80 anys que va caure a una llacuna va morir en ser atacada per dos d'aquests rèptils i un home va patir greus ferides en ser mossegat per un altre.

La Comissió de Conservació de Vida Silvestre i Pesca de Florida (FWC) ha informat aquest dilluns que l'últim atac s'ha registrat aquest cap de setmana al comtat de Hardee, al centre de Florida. L'incident es va produir a prop d'una rampa per a embarcacions a l'àrea de Gardner, a la localitat de Zolfo Springs, a l'oest de Florida. L'adolescent va ser hospitalitzada a causa de les ferides, però la seva vida no corre perill i es manté en situació estable, segons va informar el canal WSTP de Tampa. Un equip especialitzat en la caça d'aquests rèptils va ser enviat al lloc de l'incident mentre continua la investigació. Descobreixen els culpables de l'assassinat d'una adolescent i els EUA pateixen una gran commoció L'atac d'aquest cap de setmana se suma al que va patir dimecres passat un home al comtat Manatee, a la costa oest de Florida, en què va resultar greument ferit. L'home, identificat com a Eric Merda, de 43 anys, va ser atacat per un caiman en una zona d'acampada, segons dades facilitades per la FWC. 20 morts documentades Una dona gran d'Englewood, a la costa sud-oest de Florida, havia mort una setmana abans al caure a un estany i ser mossegada per dos caimans. Els dos animals responsables de la mort de Rose Wiegand, de 80 anys, van ser posteriorment sacrificats per funcionaris de la FWC. Segons un testimoni, la dona va caure de forma accidental a un estany del camp de golf, proper a casa seva. La dona es va convertir en la tercera mort per atacs de caimans aquest any als Estats Units després d'una altra mort a Florida d'un home el 31 de maig i d'un altre home a prop d'una llacuna a Carolina del Sud el 24 de juny. Florida és la llar d'una nombrosa població de caimans. Hi ha trobades d'aquests rèptils amb humans a prop de les llars, camps de golf o carreteres. Els atacs fatals són, tanmateix, rars a l'estat de Florida. D'acord amb dades de la FWC sobre la interacció entre humans i caimans, des del 1948 s'han registrat més de 20 casos documentats de mort de persones a causa d'atacs d'aquests rèptils a Florida. L'estat de Florida té una població de caimans que actualment es calcula en 1,3 milions d'exemplars de totes les mides i repartits pels 67 comtats d'aquest territori del sud-est dels Estats Units.