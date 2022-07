Eren les 13.00 hores quan la Mari va sortir de casa. Feia unes setmanes que havia rebut l'alta després d'una forta depressió, però portava un parell de dies una mica més tranquil·la. Es trobava bé, una mica millor. "Compraré tabac i uns gelats", va dir abans de sortir. Va tornar, però va tornar a marxar: "me'ls he deixat". No van tornar a veure-la més.

María Josefa Carnerero va desaparèixer a plena de llum del dia el 7 de juliol de 2018, al barri de Contrueces, a Gijón. La seva família, alertada per si s'havia fet mal a si mateixa, va sortir a buscar-la en temps rècord. Cap resultat. Quatre anys després segueix sense aparèixer.

"L'alarma va saltar de seguida", reviu la Jennifer, la seva filla. "Recordo que vaig arribar a casa, perquè havia estat fent la compra i vaig trobar al meu pare nerviós. La meva mare no hi era, no havia tornat. Feia una estona que havia baixat al quiosc".

La cerca va arrencar immediatament. "En mitja hora", reconstrueix la seva filla. "Vam fer un volt ràpid pel barri per veure si la vèiem i vam anar directament a la Policia Nacional". L'alerta es va posar en marxa també a nivell policial, "la meva mare havia tingut un intent de suïcidi previ, tot pintava malament".

María Josefa Carnerero, 45 anys. Vesteix unes malles color negre, camisa de ratlles i sandàlies de color lleopard. Antecedents mèdics: episodi de depressió. No pren medicació. Van posar la denúncia, van imprimir els primers cartells i van arribar els mitjans de comunicació. "Necessitàvem actuar ràpidament", recorda. Van empaperar amb la seva cara la ciutat.

La cerca va arrencar per les zones properes: Contrueces, Montevil i el parc dels Pericones. Algunes veus van assegurar haver-la vist caminant sola, al voltant de les quatre de la tarda, desorientada. El rastreig es va estendre: "claveguerams, rius, barrancs, contenidors, matolls, finques privades… vam mirar a tots els llocs possibles". No va haver-hi fre, límit ni excepció, "vam mirar a tots els llocs on es podia o la podien haver tirat, en tots", afirma. "De fet, vaig haver d'estar en tractament perquè de tots els llocs on em vaig ficar, vaig agafar la sarna". No van trobar ni a la Mari -com l'anomenen els que l'estimaven- ni cap pista d'on podia trobar-se.

Dos mesos abans: depressió

"Els dies previs la meva mare estava nerviosa, sí que és cert que just dos dies abans es trobava una mica millor… però des que va sortir de l'hospital fins que va desaparèixer no estava bé". Unes setmanes abans havia ingressat a l'hospital després d'un intent de suïcidi prenent pastilles i alcohol.

"Un dia, de la nit al dia, va començar a sentir-se molt malament, molt trista", recorda la seva filla. "El meu pare en arribar a casa se la va trobar mig morta. Va estar una setmana a l'UCI, la van ingressar a l'Hospital de Jove (Gijón)".

Quan es va recuperar, va tornar a casa. "Van dir que no creien que fos una persona amb tendències suïcides, que no seria recurrent", explica la Jennifer. Ara, ho titlla d'error: "No la van tractar. En sortir, ens van indicar que féssim vida normal, que no la vigiléssim en excés, que havia patit un brot d'estrès i ja està".

El dia de la desaparició de la Mari, mentre la seva família buscava pel carrer, va recordar amb pesar aquell comunicat mèdic. "Una persona s'intenta llevar la vida fins al punt d'estar una setmana debatent-se entre la vida i la mort… i el diagnòstic mèdic va ser poc més que una dona estressada. La medicació que li van donar van ser pastilles per dormir. Ni antidepressius, ni control…". Van sentir por. En la ment de la seva filla, només una idea: la Mari havia reincidit, "la meva mare se n'havia anat i s'havia intentat suïcidar".

Una ampolla de J&B

Les hores passaven. No hi havia cap rastre. També passaven els dies. La recerca va permetre dibuixar part de la ruta inicial que la Mari va traçar. Les càmeres de seguretat van donar fe que havia anat a l'estanc. Va comprar tabac, però no gelats, o almenys no està provat, però sí que se la veu en el supermercat comprant una ampolla de J&B. "Ella no beu, no és alcohòlica, però va repetir el patró del seu anterior intent de suïcidi: alcohol i medicació", lamenta la Jennifer. La idea es va reforçar després de registrar la casa: "vam veure que no estava la medicació del meu pare, amb la qual l'altra vegada ho va intentar".

La van buscar sense descans, "buscàvem el seu cos" i, després de mesos sense rastre, "no trobem res, ni tan sols l'ampolla de J&B". Van assumir l'absència, no sense dolor. El gir va arribar de la mà dels investigadors, "des del departament de la UDEV de Policia Nacional -encarregats del cas- em van dir que la busquen viva". La filla de la Mari es va sorprendre. "Van dir que, en cas d'haver-se suïcidat, ja hauria aparegut, que pot estar perduda, que pot haver marxat amb algú… que pot ser una desaparició voluntària o no, però que viva està". Una hipòtesi, entre diverses, que alegra i espanta a parts iguals. La pregunta no cessa a casa de la dona: "Mamà, on ets?"

Es va fer una cerca en diversos quilòmetres a la rodona. Ho van fer familiars, voluntaris i agents policials. No es va trobar indici ni troballa de la dona. El mòbil de la Mari, a casa, es va examinar amb rigor. No hi havia missatges ni cerques estranyes. "La meva mare, per matar-se, es va amagar tan bé que no apareix enlloc? A l'estiu, a plena llum del dia, que hi ha gent caminant, fent esport..."

Qui? Què? Per què? La Jennifer retrocedeix una vegada i una altra a aquell mes de juliol de 2018. "Des que va ingressar, deia que ens passaria alguna cosa, que era la seva culpa, però no deia què ni perquè". Ho van associar a la depressió, sentiments irracionals, infundats, "pensàvem que al seu cap alguna cosa estava passant", lamenta la seva filla, "que era una paranoia, alguna cosa que s'imaginava ella".

Ara, dubten si la seva mare va sortir amb la idea reincident de llevar-se la vida o si algú se la va emportar. "A veure si va fer alguna cosa que no devia, o la van amenaçar de fer-me alguna cosa a mi, al meu pare... No sabem si li va passar alguna cosa, si va fer alguna cosa sense voler. Estava nerviosa des que va sortir de l'hospital. No menjava, tremolava, plorava, no em mirava a la cara, no feia petons, no abraçava... Tenia urgència de desaparèixer".

La Mari: mare i amiga, confident, companya, "anàvem a tots llocs juntes". Ara no està. La seva filla camina buscant-la. Estudia, treballa i segueix endavant, "ella se sentiria orgullosa". No hi ha dia que no pensi en ella. Cerca a la seva mare, i ajuda al seu pare, "jo continuo com puc, però a ell la vida se li va parar".

No sap què va passar aquell 7 de juliol, "si va ser la seva ment, si va ser un tercer...". La Jennifer llança un missatge: "si algú sap alguna cosa, si us plau, que ens ho digui". Per si de cas, li parla a ella: "mamà, si ens llegeixes, només digues-nos que estàs bé".