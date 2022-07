Els Mossos d'Esquadra han rebut almenys dues denúncies de noies que han estat víctimes d'intents de submissió química amb punxades a Lloret de Mar.

El cos policial ja n'ha gestionat cinc a tot Catalunya des de principis d'any i de moment, segons ha pogut saber Diari de Girona, hi hauria dos casos denunciats en aquest punt de la Costa Brava. Tot i que a falta d'una confirmació oficial, hi ha fonts que apunten que la xifra gironina de casos podria ser més elevada.

Aquest matí la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé ha donat la xifra de denúncies d'aquesta casuística de tot Catalunya - cinc denúncies- en una entrevista a Catalunya Ràdio.

L'objectiu dels que fan la punxada seria acabar sotmetent les dones. Tot i això, la portaveu dels Mossos ha puntualitzat que de moment cap de les denúncies formulades es pot relacionar amb una posterior agressió o abús sexual i que tenen una investigació oberta per determinar quina substància se'ls ha pogut injectar.

Agulla clavada

En els dos casos de Lloret de Mar, les dues noies que van denunciar els fets ho van fer després d'adonar-se que els havien punxat i fins i tot, trobar-se amb una agulla clavada. Això els va ocórrer quan es trobaven de festa en discoteques de la localitat.

Davant dels fets de les punxades, Escudé durant l'entrevista ha insistit en la importància d'anar al metge amb rapidesa fins i tot abans de la denúncia, per així poder fer les analítiques corresponents que permetin detectar el què li han injectat. De moment ha dit que no poden dir que sigui una "droga" el que reben les noies i que ho estan investigant.

Aquesta entrevista ha arribat l'endemà que es conegués un cas a través de les xarxes socials i que va tenir lloc en un pub de Barcelona. Les noies explicaven que havien notat la punxada i que després no es van trobar bé. La portaveu dels Mossos ha declarat que han contactat amb la noia que va fer el post i que avui està previst que presentin denúncia.

L'origen, el Regne Unit

La portaveu dels Mossos també ha detallat que aquesta pràctica va començar al Regne Unit i que a través de l'Europol també han tingut constància que ja hi ha hagut casos a França. De fet, ha especificat que la policia catalana manté contacte amb la policia francesa. A Espanya, ha detallat, que el primer cas que van tenir coneixement procedia de les Illes Balears. A Pamplona, durant els San Fermín, quatre dones van denunciar també punxades per una suposada submissió química. En aquest cas tampoc va anar més enllà i no es va produir cap agressió.

Davant de les denúncies recollides, Montserrat Escudé finalment ha dit que és un tema que els genera "preocupació i inquietud" i que es dona en situacions d'oci. Demana no crear alarma i sobretot insta a denunciar els casos i com més aviat millor per poder-los investigar.