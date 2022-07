La Policia Nacional de Pontevedra està investigant una greu agressió a un home ocorreguda fa ja gairebé una setmana però que ha transcendit ara. Es va produir en el cèntric carrer Michelena durant la matinada del dijous al divendres 22 i la víctima, pel que sembla, va ser colpejada per un grup de diverses persones de tal forma que va patir ferides greus. Després d'una primera assistència d'urgències a Pontevedra, davant la serietat de les lesions que presentava es va decidir el seu trasllat a la Unitat de Crítics de l'Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

La Comissaria Provincial està portant amb total hermetisme les investigacions sobre aquest succés, les causes del qual es desconeixen. Ara com ara tan sols ha transcendit que pel que sembla aquest home, d'uns 34 anys d'edat, hauria estat agredit per un grup de persones en un número que es desconeix, rebent una sèrie de cops que el van fer caure a terra i on va patir, entre altres, un fort impacte al cap. Agents de la Policia Judicial s'han fet càrrec del cas que actualment se centra en la revisió de les càmeres de seguretat existents a la zona i també amb la presa de declaració a tot aquell testimoni que pogués aportar qualsevol dada d'interès.

El comissari provincial, Juan José Díaz, es va limitar a confirmar que hi ha una investigació oberta per part de la Policia Nacional per esclarir els fets, però que encara no hi ha detencions. Això sí, va assenyalar que la mateixa "està ben encaminada" però que, de moment, no es pot avançar cap informació.