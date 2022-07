Els dos policies municipals d'Estepona (Màlaga) que van abusar sexualment d'una noia de 18 anys han sigut condemnats a dos anys de presó cada un, segons la sentència de l'Audiència Provincial de Màlaga que ha conegut CASO ABIERTO, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Els dos agents, Juan Carlos Galván i Vicente Peña, coneguts com a Ken i El Trilero, de 40 i 41 anys, han sigut expulsats de la policia, hauran de sotmetre's a un curs de reeducació sexual i han indemnitzat la víctima amb 80.000 euros.

Tot i això, els dos expolicies no tornaran a la presó. La seva condemna ha sigut suspesa com a part d'un acord amb la víctima que ha evitat que arribessin a judici. La noia, que tenia 18 anys llavors, ha patit estrès posttraumàtic i, segons la sentència, va necessitar tractament farmacològic i psicoterapèutic. Ha acceptat l'acord perquè no volia reviure aquell malson de la nit del 9 de juny del 2018, segons expliquen fonts del cas.

NIT DE FESTA

La sentència recull que la noia va anar amb dos amics a la Costa del Sol per celebrar que havia acabat els seus estudis i la prova d'accés a la universitat. Els tres van viatjar amb cotxe des de Madrid fins a Estepona, on els pares de la víctima tenen un apartament. Van anar a la discoteca Mosaic, on van prendre diverses copes de rom amb coca-cola. «En sortir de nou al carrer tots estaven afectats pel consum d'alcohol, especialment ella (la víctima) que no era bevedora habitual, per això es trobava especialment èbria, es balancejava i li costava parlar amb fluïdesa», descriuen els magistrats de la secció vuitena.

Els tres van sortir de la discoteca cap a tres quarts de sis del matí. El seu amic Luis conduïa quan va veure un cotxe de la policia municipal d'Estepona amb els llums encesos. El noi va aparcar per evitar ser sancionat per consum d'alcohol. Va ser llavors quan els dos policies se'ls van acostar i els van donar l'alto. Els dos agents van baixar del vehicle oficial, els van preguntar si portaven drogues i van fer que els tres nois sortissin del cotxe.

«ENS CAURÀ EL PÈL»

Ja en aquell moment, van demanar a la noia que els donés el número de telèfon mòbil, una cosa a què ella es va negar. Però el seu amic sí que va deixar el seu contacte a un dels policies per recuperar el cotxe i evitar ser multat. Els tres joves van anar llavors amb taxi fins a l'apartament dels pares de la noia. Amb prou feines mitja hora després, els policies es van presentar, en uniforme però en un cotxe privat, al domicili. Els tres nois surten al carrer per parlar amb ells. La víctima vol anar-se'n a dormir, però el seu amic li demana: «Venen a veure't a tu, queda't si us plau, que són policies i com no fem el que volen ens caurà el pèl».

Un dels policies pren llavors la clau de l'apartament al noi i els ordena a tots que pugin. La investigació havia revelat que un dels policies havia dit: «Bé, ¿com es comença una orgia?». La fiscalia demanava 30 anys de presó per als dos agents municipals, que van intentar primer convèncer la víctima perquè fes un trio amb ells: «¿Quantes noies voldrien ser al teu lloc i embolicar-se amb dos policies alhora?». La noia s'hi va negar i la van despullar. Dins de la casa, segons la sentència, els policies s'aprofiten de la seva condició d'agents de la llei. Un d'ells treu cocaïna. Aconsegueix que la víctima es quedi sense roba i la tomba a la placa de cocció de la cuina aprofitant «la seva condició de policia i la diferència d'edat». Llavors comença a tocar-li els pits i li introdueix «diversos dits a la vagina».

L'altra noia surt llavors de l'apartament i demanarà ajuda. Un infermer que estava en un local pròxim l'assisteix i avisa la policia nacional. Mentrestant, l'altre agent municipal es queda amb la víctima dins de l'habitatge. Ella, segons la sentència, decideix no oposar resistència i tot i que no desitjava tenir relacions, se sotmet a l'altre individu que la penetra vaginalment «sense preservatiu i sense consentiment». L'acord entre els policies agressors i la víctima tanca el cas. La noia mira així de seguir amb la seva vida i evita reviure aquella nit. Els expolicies no podran tornar a treballar mai com a agents de la llei.