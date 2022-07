Un murcià de 56 anys d'edat ha acceptat una pena de dos anys de presó (encara que no entrarà en la presó) després d'admetre en el judici que és culpable d'un delicte de tinença i distribució de pornografia infantil, tal com es recull en la sentència dictada per la Secció Tercera de l'Audiència Provincial de Múrcia.

Els fets van tenir lloc fa més d'un lustre, tot i que han acabat jutjant-se aquest 2022. L'home, veí de Las Torres de Cotillas, estava en un grup de WhatsApp en el qual hi havia 569 participants. Amb el seu número, que estava registrat a nom d'una drogueria del poble, va procedir a compartir imatges de pornografia infantil. En les instantànies apareixien menors de 12 anys d'edat, víctimes d'abusos sexuals. L'individu les va enviar al grup "amb ànim de satisfer els seus desitjos libidinosos", apunta la resolució judicial. La seva acció va donar lloc al fet que s'obrís una investigació. Ordre judicial en mà, les Forces i Cossos de Seguretat van procedir a registrar el domicili d'aquest home, al qual li va ser intervingut el telèfon mòbil, per analitzar-lo i veure quin material delictiu guardava. La vista oral es va resoldre amb una conformitat. El subjecte és condemnat a dos anys entre reixes, tot i que se li concedeix el benefici de la suspensió de la pena privativa de llibertat amb la condició que durant 24 mesos no cometi cap delicte. La sentència es va notificar a la sala i és ferma.