Una nena de nou anys va morir d'anèmia causada per una greu infestació de polls amb desnutrició com a factor contribuent. Va succeir al març i la mare, Sandra Kraykovich, de 38 anys, i a l'àvia, Elizabeth Kraykovich, de 64, van ser arrestades per un delicte greu de maltractament infantil. Posteriorment, l'autòpsia va revelar que la menor també sofria una necrosi hepàtica, falta de ferro i líquid en els pulmons. Per això, ara les autoritats també han acusat totes dues dones d'assassinat en primer grau.

Kelcye, com així es deia la víctima, va morir el 22 de març a la casa on residia a Tucson, als Estats Units. La mare de la petita va relatar a les autoritats que la seva filla patia anèmia i havia estat malalta, per la qual cosa creia que estava adormida. Va telefonar al 911 per a avisar del succés, però els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida, detallen els diaris 'The Nova York Post' i 'Arizona Daily Star'.

Els insectes cobrien la cara de la víctima

Els agents de policia que van acudir a l'habitatge, situada al carrer East Gold Links, van quedar "impactats" en veure com els polls van començar a cobrir la cara de la morta. "En inspeccionar-la més de prop es va descobrir que hi havia una enorme quantitat d'insectes en el seu cabell", informa 'The Post'. A més, un dels germans grans va dir als investigadors que la seva mare havia intentat tractar la infestació amb un col·lutori.

La mare va dir que va considerar portar a la seva filla a l'hospital, però va canviar d'opinió quan va tornar a casa i la va trobar suposadament dormint. La policia va comprovar que va enviar un missatge a la seva parella un dia abans, el 21 de març. En aquest text li va explicar la situació, així com que l'àvia li havia demanat verificar si la nena s'estava morint. La seva parella va instar a traslladar-la a un centre mèdic, però per segona vegada Sandra no ho va fer, revela la recerca policial.

D'altra banda, l'àvia, que està jubilada, s'encarregava de la cura dels nens quan la mare estava treballant. Va enviar un missatge a la seva filla dient-li que no podia portar a la menor a urgències en l'estat en el qual es trobava: no podia caminar sense caure, no responia a les preguntes i tenia problemes per a respirar. La va tractar sense èxit amb Motrin, un antiinflamatori usat als Estats Units com a antipirètic, analgèsic i antiinflamatori.

En una sèrie de missatges als quals va tenir accés la policia, Elizabeth es va queixar de d'haver-se de fer càrrec de la situació, que els germans no ajudaven i que Sandra anteposava la seva parella a la cura de Kelcye.

Els germans també tenien polls

Per si no fos suficient, tant la mare com l'àvia no sols van descuidar a la menor, sinó als seus altres dos germans, d'11 i 13 anys, segons indica 'The Post'. Tots dos també patien una greu infestació de polls i actualment es troben sota la custòdia d'altres familiars.