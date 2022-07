Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal del Grup de Recerca activa de Fugitius de la Unitat d'Entorn Penitenciari van detenir el 25 de juliol a Sabadell una dona de 34 anys que es trobava escapolida d'un centre penitenciari. La detinguda, amb nombrosos antecedents policials i judicials, tenia vigents sis assenyalaments de Recerca, Detenció i Ingrés a Presó i un assenyalament de Recerca, Detenció i Presentació per un delicte d'estafa.

La investigada, que complia condemna des de l'agost de 2012 per diverses causes de furt, estafes, falsificació de document públic oficial o mercantil i d'usurpació d'estat civil, finalitzava la seva condemna el pròxim mes d'agost. El 22 d'abril de 2020 no va reingressar al centre penitenciari de dones de Barcelona on complia condemna en règim obert. La detinguda centrava la seva activitat delictiva principalment a sostreure documentació i targetes bancàries amb l'objectiu d'usurpar les identitats de les seves víctimes, per després sol·licitar crèdits bancaris i cometre estafes amb targetes bancàries.

Els continus canvis d'identitat, l'habilitat en sostreure nova documentació, la gran quantitat de mesures d'ocultació de la seva identitat que utilitzava en les gestions que realitzava per evitar ser localitzada, sumat al fet que s'havia realitzat diferents operacions estètiques que havien modificat la seva aparença, va dificultar molt les tasques de localització per part dels investigadors. Finalment, els investigadors van localitzar un possible domicili on la fugitiva possiblement podia estar pernoctant i van organitzar un dispositiu de vigilància, fruit del qual van aturar una dona amb les característiques físiques semblants a les de la investigada. Un cop aturada, investigadors van poder comprovar que es tractava de la persona que estaven buscant, moment en què la van detenir.

En el moment de la seva detenció portava entre els seus objectes un moneder amb la documentació i targetes bancàries d'una altra senyora, que havia denunciat la sostracció de la documentació cinc dies enrere. Els investigadors van comprovar que amb aquella documentació sostreta s'havien fet moviments fraudulents. De tots els indicis de la comissió d'aquest nou delicte se'n va donar compte a la Unitat d'Investigació de l'àrea Bàsica Policial de Sabadell, per ser competent territorialment per a la investigació d'aquests delictes, que van iniciar un altre atestat per estafa i falsificació de document públic.

Els investigadors no descarten que arran de disposar de la imatge actualitzada de la dona, es pugui relacionar amb altres fets similars. Un cop detinguda, va ser reingressada al centre penitenciari on complia condemna a l'espera de fer front als judicis que té pendents, a banda del nou delicte d'estafa que se li atribueix. Paral·lelament, la reclusa haurà d'allargar el tems de condemna fins a complir íntegrament la pena que se li va imposar.