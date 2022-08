Un home de 64 anys de Riudecanyes (Tarragona) va ser donat ahir per mort pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), però poc després el forense va comprovar que encara vivia, tot i que presentava dificultats respiratòries, per això va ser traslladat a l'hospital. El succés va tenir lloc ahir quan el SEM va ser requerit per atendre un veí de Riudecanyes que estava inconscient al seu domicili, motiu pel qual els bombers van haver de facilitar l'accés al pis.

Ni el van reanimar Segons fonts policials, el metge del SEM que va examinar l'home que estava inconscient i que, pel que sembla, tenia antecedents d'alcoholisme, va certificar la seva mort biològica, i no va practicar-li cap maniobra de reanimació. Poc després es va informar el forense i la comitiva funerària, i una vegada va arribar a l'immoble el primer, aquest va comprovar que la persona donada per morta respirava amb dificultat. Es va requerir immediatament la presència d'una ambulància medicalitzada i el personal va aconseguir estabilitzar el pacient i va procedir a traslladar-lo a un centre hospitalari. Fonts policials han indicat que els agents que van acudir al lloc de l'incident van informar el jutge de guàrdia de què havia passat i van obrir diligències de caràcter informatiu, tot i que els Mossos d'Esquadra només iniciaran una investigació si es presenta una denúncia.