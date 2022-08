Ja han passat nou anys des que Mario Biondo, excàmera de televisió i marit en aquells dies de la presentadora Raquel Sánchez Silva, aparegués mort en el seu pis de Madrid penjat d'una prestatgeria el 30 de maig de 2013. La principal hipòtesi: el suïcidi. Però la família de Biondo no es va quedar satisfeta amb aquesta teoria. És ara quan la Justícia italiana ha donat carpetada a la investigació i ha deixat clar que, de cap manera, va ser un suïcidi.

Els pares de l'italià van contractar els serveis d'advocats i criminòlegs per intentar desxifrar el que realment va passar la nit en la qual el seu fill va morir, convençuts que realment s'havia comès un crim. Les imatges del cadàver en el moment de la seva troballa són les que van fer aixecar sospites: el jove es trobava penjat d'una prestatgeria i amb els peus a terra. Així doncs, un jutge de Palerm, Nicola Aiello, ha decidit arxivar la causa per «evidents limitacions processals». En la sentència es descarta per complet el suïcidi i s'afirma que la mort de Mario es tracta d'un homicidi amb autors desconeguts.

«CONTRADICCIONS DE LA VÍDUA»

En aquest sentit, es reflecteix que han passat massa anys per «practicar diligències» que haurien d'haver-se realitzat en el període d'instrucció des d'Espanya, i afegeix que «les contradiccions contingudes en les declaracions de la vídua de Biondo haurien d'haver induït als investigadors espanyols a realitzar escoltes telefòniques per determinar la veritat dels fets».

Durant aquests nou anys, s'han practicat dues autòpsies del cadàver i nombroses investigacions. A part del suïcidi, hi ha hagut nombroses teories sobre la mort de Biondo. Des d'un joc eròtic fins que tenia problemes amb les drogues. «Els elements que s'extreuen de l'expedient del Ministeri Públic suggereixen que Mario Biondo va ser assassinat per mans desconegudes i posteriorment col·locat en una posició capaç de simular un suïcidi», escriu el magistrat, que a més afegeix que «l'examen toxicològic va revelar la presència d'alcohol i cocaïna en la sang de Mario Biondo. Aquests exàmens, no obstant això, van ser contradits pels exàmens posteriors de l'autòpsia que van revelar que no es van prendre mostres d'orina del cadàver. Per tant, es considera exclòs que Biondo hagués consumit alcohol i medicaments».

La família, per part seva, agraïda per la investigació paral·lela des del seu país, ha assegurat en nombroses ocasions que «els investigadors espanyols tenien pressa per tancar el cas» i creuen que l'assassí del seu fill tenia claus de casa, ja que quan va ser trobat per l'assistenta la porta estava tancada.