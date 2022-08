La Fiscalia de Barcelona ha obert una investigació arran de la denúncia de l'excap de la Policia Nacional a Catalunya Narcís Ortega contra l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal; l'exministre Jorge Fernández Díaz; l'exsecretari d'Estat d'Interior, Francisco Martínez, i l'excomissari José Manuel Villarejo pels presumptes delictes d'organització criminal, prevaricació, malversació i revelació de secrets en l'operació Catalunya.

Alhora que ha acordat obrir la investigació, el fiscal ha decidit enviar-la a la Fiscalia de Madrid perquè creu que és qui té la competència territorial per fer-ho, segons ha publicat 'El Món' i han explicat fonts jurídiques a Europa Press.

L'advocat d'Ortega, Jordi Pina, de Molins Defensa Penal, va presentar aquesta denúncia a finals de juliol i va assenyalar que l'operació Catalunya consistia a "obtenir informació i/o confeccionar proves falses que servissin per intimidar, extorquir i/o desprestigiar persones" que eren pròximes o estaven vinculades amb el moviment independentista català.

Ortega va ser nomenat cap superior de la Policia Nacional el 29 de juliol del 2008 fins que se'l va cessar "per motius purament ideològics", critica, per l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i se'l va traslladar a Terol com a comissari provincial, tot i que va acceptar la Secretaria General de la Comissaria Provincial de Saragossa com un mal menor, en les seves paraules.

"Ortega va recórrer per via administrativa el seu trasllat injust, i va aconseguir l'octubre del 2012 la readmissió a Barcelona, en una plaça de la mateixa categoria, però d'un rang molt inferior al que li corresponia per ser exalt càrrec", afegeix la denúncia.

Durant el "desterrament" d'Ortega --segons ell, per la seva proximitat als membres de CDC--, el 6 de novembre del 2012 va tenir lloc una reunió entre el comissari Villarejo i l'aleshores presidenta del PP, Alícia Sánchez-Camacho, en la qual, segons exposa la denúncia, ella suposadament li va facilitar una llista de persones que s'havien d'investigar per la seva relació amb l'independentisme, entre les quals es trobava el policia.

L'advocat sosté que Ortega no estava immers en cap causa judicial i, per tant, no hi podien haver ordres de seguiments autoritzades per cap jutjat, per la qual cosa es pregunta: "Qui formava aquesta operativa, amb quines ordres i amb quines garanties? Per què el van seguir a ell i amb quina finalitat? A qui li van donar aquesta nota informativa i què va fer amb la informació extreta?".

La representació legal d'Ortega assegura que l'operació Catalunya presumptament "estava orquestrada des de la cúpula del PP i del Govern central, als quals Villarejo informava del progrés o no de les investigacions prospectives que havien iniciat".

La denúncia es basa en el contingut dels enregistraments publicats de converses que Villarejo mantenia amb Francisco Martínez, Cospedal i Fernández-Díaz, motiu pel qual la denúncia va adreçada a ells.