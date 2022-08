Una dona va passar la nit del passat dimecres detinguda en els calabossos policials després d'intentar, suposadament, ofegar a una gossa de nou anys a la platja d'Illetes. La dona, segons alguns testimonis, semblava trobar-se sota els efectes de l'alcohol. Els fets van passar dimecres passat i van tenir com a trista protagonista a una petita gossa anomenada Laika. La propietària treballa a l'hostaleria, realitzant llargues jornades. Això li impedeix estar les hores que ella desitjaria al costat de la seva gossa, que té nou anys. Per aquesta raó, un amic seu, que en aquests moments es troba de baixa laboral i passa la major part del dia sense sortir de casa, li va oferir que cuidaria de l'animal, mentre la propietària estigués treballant. Li va dir que la gossa li faria companyia i, a més, s'encarregaria de treure-la cada dia a passejar.

El dimecres, mentre aquest home es trobava en un centre mèdic realitzant una sessió de rehabilitació, va ser la seva parella qui es va encarregar de treure a l'animal a passejar. Diversos testimonis van veure com la dona començava a colpejar amb força a l'animal, sense cap raó aparent. Va ser tanta la violència mostrada amb la gossa que diverses persones van haver de cridar-li l'atenció, segons va assenyalar la propietària de l'animal. Més tard, la dona es va dirigir amb l'animal a la platja d'Illetes. Seguia molt nerviosa i va agafar-la i la va ficar a l'aigua. Allà va intentar ofegar-la, encara que no ho va aconseguir perquè altres banyistes van veure l'escena i van intervenir immediatament. Li van arrabassar l'animal a la dona, al mateix temps que s'avisava a la Policia Local de Calvià perquè acudís al lloc dels fets.

Els agents es van fer càrrec del cas. Van parlar amb els testimonis i van confirmar que havien presenciat un cas de maltractament animal. La dona encara es trobava a la platja i els agents van confirmar que mostrava clars símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol. Ella no va poder donar cap mena d'explicació coherent per a justificar la raó per la qual havia intentat ficar el cap de l'animal sota l'aigua. Els agents de la Policia Local de Calvià van entregar a la dona a la Guàrdia Civil del municipi, sota l'acusació d'un delicte de maltractament animal.

Els agents es van fer càrrec de l'animal i van aconseguir identificar a la seva propietària. Van avisar a la dona i li van explicar el que havia passat. La propietària està disposada al fet que s'apliqui tot el pes de la llei sobre la dona que va intentar ofegar a l'animal. Va explicar que la gossa es troba físicament bé, fins a l'extrem que no va ser necessari que un veterinari comprovés el seu estat. Si bé al principi estava molt espantada, quan es va retrobar amb la seva propietària, va recuperar el seu estat d'ànim. La propietària va explicar que el seu amic només va poder mostrar-li que estava avergonyit pels fets.