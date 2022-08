La Policia Nacional ha detingut un home després de presumptament intentar ofegar una coneguda seva en una font d'un parc de València, ficant-li el cap repetidament sota l'aigua.

Els fets van ocórrer al voltant de les 17.30 hores d'aquest passat dimarts en un parc del districte de Trànsits, segons van alertar nombrosos testimonis al 091. Els agents es van dirigir ràpidament al lloc, on van localitzar a l'interior de la font un home que tenia una dona agafada pel coll, per la qual cosa immediatament els van separar, posant fora de perill a la víctima.

· Advertència · El vídeo conté imatges que poden ferir la sensibilitat

La intervenció d'un grup de persones va permetre parar una agressió masclista enmig d'un parc de València.



L'home havia colpejat i submergit el cap de la dona dins d'una font.



⬇ Més informació:https://t.co/EmX0nSdVDo pic.twitter.com/hCOzo8nKhI — À Punt NTC (@apuntnoticies) 10 de agosto de 2022

Els policies, a més, van proporcionar roba a la dona, que es trobava seminua, i van observar que el presumpte agressor presentava una ferida al pòmul i la cella.

Els policies, que van sol·licitar la presència d'efectius sanitaris, van esbrinar que la víctima i el sospitós eren coneguts i que es trobaven moments abans a l'interior de la font "a fi de refrescar-se".

Un altre home s'hauria dirigit a ells i va demanar al presumpte agressor el seu telèfon mòbil per treure'ls una fotografia, si bé va fugir del lloc amb el terminal. El sospitós suposadament va iniciar en aquell moment una discussió amb la dona, en considerar que estava "conxorxada" amb l'home que acabava de furtar-li el telèfon.

Seguidament, l'hauria agafat del coll i li va introduir el cap sota l'aigua "en repetides ocasions". En un moment donat, segons van esbrinar els agents, una persona es va acostar al presumpte agressor i suposadament el va agredir, provocant-li les ferides sagnants que presentava a la cella i el pòmul.

Aquesta persona ja no estava quan va arribar la Policia. Els agents van detenir al sospitós com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Tant la víctima com l'agressor van ser traslladats fins a un centre hospitalari per ser assistits.