«Sol·licitem la col·laboració per localitzar dues persones de nacionalitat portuguesa relacionades amb 4 atracaments en estacions de servei a les províncies de Toledo, Badajoz i Sevilla». Són un home de 42 anys i una dona de 40 i estan considerats perillosos. Aquest és el missatge d’alerta que ha enviat la Guàrdia Civil per avisar que els coneguts com a ‘Bonnie & Clyde portuguesos’ es troben a Espanya i es dirigeixen cap al nord, pel que sembla, cap a la frontera amb França.

Es tracta de Sidney Alberto i Nélida Cristina, nòvios des dels 11 anys. A finals de juliol, van ser els presumptes autors de tres assassinats a Braganza, al nord de Portugal. El seu últim atracament a l'Algarve va ser en una estació de combustible a Almancil l'1 d'agost i va ser filmat per les càmeres de circuit tancat de televisió, que els van captar amb armes de foc i ganivets per amenaçar el personal i emportar-se els diners de la caixa enregistradora. La parella, que és drogodependent, comet els delictes sense temor de ser reconeguts, ja que no es tapen la cara durant els robatoris. La policia lusitana també va acusar la parella el 2018 de matar Vítor Horta, de 70 anys, que suposadament era amant de la dona.